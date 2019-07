Ulf Schöttl von Josef Manner & Comp.

Ulf Schöttls Stärke ist es, Marken mit stark verwurzelter Tradition in die Gegenwart zu führen. „Retronovative Markenführung“ nennt er diese Strategie. Zuletzt startete Schöttl einen Relaunch der Marke Manner. Die aktuelle Kampagne „rosa macht glücklich“, digitale Promotions wie die personalisierte „sag’s mit Manner“ oder Alexa Skills verjüngten die Marke. Schöffl gewann mit seinen Manner-Kampagnen zahlreiche Effies in Platin und Gold und den German Brand Award in Gold. 2018 wurde Manner zur Marke des Jahres in Deutschland gekürt.

Schöttl baut die Marktposition von Manner mit einem vergleichsweise geringen Marketingbudget national und international aus. Mit seiner Strategie besteht er gegen ausländische Süßwarenkonzerne. Der Gesamtumsatz der Marke Manner stieg von 2013 bis 2018 um über 30%.

Schöttl ist seit 2013 Marketingleiter bei Josef Manner & Comp. ( Manner, Casali, Dragee Keksi). Zuvor arbeitete er mit Marken wie Knorr, Schärdinger, Tirol Milch.

