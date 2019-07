Im Haushalt wird gepfuscht

Schwarzarbeit und Pfusch im Dienstleistungsbereich bleiben Status quo. Die hohe Akzeptanz der Schwarzarbeit in der Bevölkerung wirkt als treibende Kraft dahinter. Denn für zwei Drittel der Österreicher ist Pfusch ein „Kavaliersdelikt“.

Wie weit verbreitet das Phänomen gerade im privaten Bereich bei der Beschäftigung von Haushaltshilfen ist, zeigen aktuelle Zahlen des Branchenradars. Friedrich Schneider, emeritierter Professor für Wirtschaftspolitik an der Johannes Kepler Universität in Linz, forscht seit Jahrzehnten zum Thema. Seit 1998 führt er zudem jährliche Umfragen durch. Sein Fazit: „Es sind circa 80 Prozent.“

Eines, das noch dazu enorme Wertschöpfung mit sich bringt. Schneider rechnet vor: 2019 werden Pfusch und Schwarzarbeit insgesamt 24 Milliaden Euro an Wertschöpfung erwirtschaften, das sind rund 6,2 Prozent des BIP. 4,3 Milliarden Euro stammen aus haushaltsnahen Dienstleistungen, davon 900 Millionen Euro von Beschäftigten für Reinigung und Putzen. Zum Vergleich: Der Pfusch im Bausektor bringt eine Wertschöpfung von rund 9,9 Milliarden Euro.

Billig und praktisch

Haushaltshilfen schwarz zu beschäftigen sei schlichtweg „einfacher, praktischer und billiger“, sagt Schneider. Für beide Seiten. Denn auch Beschäftigte hätten kaum Interesse daran, legal zu arbeiten. Denn: „Sie benötigen das Geld sofort und schätzen die Flexibilität.“ Bei Bedarf wird der Haustürschlüssel ausgehändigt, man bleibt zeitlich flexibel und unabhängig. „Das inoffizielle Arrangement ist bewährt.“

Kontrollen des Arbeitsinspektorats gebe es „praktisch nicht“, sagt Schneider. Diese seien ohnedies kaum effizient: 25 Millionen Haushalte zu kontrollieren käme einer Suche nach der Nadel im Heuhaufen gleich. Dasselbe gelte für Nachhilfeunterricht, Gartenarbeit und Friseure. Es sei schlicht unmöglich, effizient und regelmäßig zu kontrollieren.

Das Sozialministerium habe „naturgemäß keine Zahlen zur Schwarzarbeit“ heißt es auf Anfrage. Denn: „Private Hausangestellte und Hausgehilfinnen fallen puncto Arbeitnehmerschutz nicht in die Zuständigkeit der Arbeitsinspektion“, sagt Sprecher Gerd Jung. Die Arbeitsinspektion habe damit keinerlei Befugnis, Entlohnung, Entlassung, oder sozialversicherungsrechtliche Fragen zu kontrollieren. „Falls allerdings im Rahmen der Betriebsbesichtigung der Verdacht entsteht, dass in anderen Rechtsbereichen Übertretungen vorliegen, dann wird das der zuständigen Behörde weitergeleitet.“ Der Verdacht einer illegalen Beschäftigung werde dann von der Sozialversicherung untersucht.

Belgisches Modell: Schnelles Geld in der Trafik

Eine effiziente Maßnahme, den hohen Anteil an Schwarzarbeit zu senken, sieht Schneider deshalb nicht in strengeren Kontrollen, sondern in der Umsetzung des „belgischen Modells“: „Ein wirklich funktionierender Dienstleistungsscheck, den man sofort in der Trafik einlösen kann.“ Einen solchen gibt es zwar auch bei uns seit 2006, bleibt aber angesichts der hohen Wertschöpfung im illegalen Bereich marginal: Für das Jahr 2018 beträgt das Verkaufsvolumen 11 Millionen Euro, 11.503 Personen wurden entlohnt, 72 Prozent davon Frauen. Großen Anklang findet er damit nicht. Seit der Einführung 2006 sind es lediglich 67 Millionen Euro, die insgesamt ausbezahlt wurden.

Die lange Dauer bis zur Ausbezahlung des Geldes, die einige Tage bis Wochen dauern kann, sei der Grund, sagt Schneider. In Belgien hingegegen gleicht der Check einem gewöhnlichen Lottoschein: Vom Auftraggeber unterzeichnet kann dieser in jeder Trafik gegen Angabe der Sozialversicherungsnummer sofort ausbezahlt werden. Die Haushaltshilfe ist versichert, der schnelle Zugang zum Geld ebenfalls garantiert. Schneider fordert deshalb ein ähnliches Modell für Österreich: „Ich sehe das überhaupt nicht ein, warum das nicht gemacht wird. Trafiken haben wir auch genug.“