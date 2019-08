Stipendium: Global Executive MBA in General Management

Inhalte

Der Global Executive MBA bietet eine umfassende General Management- und Leadership-Ausbildung mit internationaler Ausrichtung. Jeweils einwöchige Studienaufenthalte an der Georgetown University in Washington DC oder York-University/University of Toronto, der Fudan University in Shanghai oder Sasin Business School in Bangkok, der Westminster University in London und der Lomonosov University in Moskau zeigen „Doing Business“ vor Ort auf. Die Auslandsmodule ergänzen optimal die vorher an der SMBS-University of Salzburg Business School gelehrten Management-Kernmodule und festigen internationales Business-Know-how.

Abschluss

Global Executive MBA an der Universität Salzburg

Zulassung/MBA-Design

Berufspraxis mit Leitungsfunktion/ 4 Semester-berufsbegleitende Wochenblöcke

Start

14. Oktober 2019

Information

SMBS-University of Salzburg Business School, GmbH

Dr. Margit Skias

Tel.: +43/(0)676/88 22 22 22

www.smbs.at

Bewerbung

Bitte senden Sie Ihren CV und ein Motivationsschreiben bis 12. September 2019 an margit.skias@smbs.at