Blue-Collar-Kompass: Überstunden sind Alltag im Job

Überstunden gehören in gewerblichen Jobs zum Arbeitsalltag. Das zeigt der aktuelle Blue-Collar-Kompass des Recruiting-Spezialisten mobileJob, für den das Marktforschungsunternehmen respondi 1000 Arbeitnehmer mit nichtakademischem Hintergrund befragte. Demnach arbeiten 74 Prozent aller Nichtakademiker regelmäßig mehr als in ihren Arbeitsverträgen vereinbart wurde. 23 Prozent kommen dabei auf zwei bis vier Überstunden, 13 Prozent auf vier bis sechs und weitere 15 Prozent auf sogar mehr als sechs Stunden im Verlauf einer fünftägigen Arbeitswoche.

Alarmierend seien mobileJob zufolge die Zahlen vor allem deshalb, weil zwei Drittel der Befragten (65 Prozent) in dem hohen Arbeitsaufkommen und den Überstunden einen zentralen Stressauslöser erkennen. „Nichtakademische Tätigkeiten sind in der Regel körperlich fordernder als Jobs, die Akademiker ausfüllen“, wird mobileJob-Geschäftsführer Steffen Manes in der Aussendung zitiert.

Das bedeute, dass sich dabei die Mehrarbeit „nachhaltiger auf den Körper und die Motivation der Mitarbeiter“ auswirke als bei Bürotätigkeiten. „Nicht umsonst fühlen sich neun von zehn Arbeitnehmern im Job gestresst.“ 89 Prozent der Befragten verspüren regelmäßig beruflich bedingten Stress, 35 Prozent sogar immer oder oft.

Frauen erhalten seltener Überstundenausgleich als Männer

Immerhin wird die Mehrarbeit von Arbeitgebern überwiegend kompensiert. 57 Prozent derjenigen, die Überstunden leisten, gleichen diese durch Freizeit wieder aus. Weitere 23 Prozent bekommen sie finanziell vergütet. Bei mehr als einem Fünftel (21 Prozent) allerdings sind die Überstunden mit dem Gehalt bereits abgegolten. Überdurchschnittlich ist in diesem Kontext der Anteil der Frauen, von denen 24 Prozent für ihre Überstunden nicht kompensiert bekommen, während der diesbezügliche Anteil bei den Männern bei geringeren 18 Prozent liegt.

„Der nichtakademische Arbeitsmarkt hat sich längst zu einem Kandidatenmarkt entwickelt“, sagt Manes. Ein Blick in die offiziellen Statistiken zeige, dass nichtakademische Profile die längsten Vakanzzeiten aufwiesen. Arbeitgeber, die den Mitarbeitern mehr zumuten als eigentlich im Arbeitsvertrag vereinbart, könnten sie damit an den Wettbewerb verlieren. „Sie sollten daher vor allem die Entwicklung der Mehrarbeit in ihrer Belegschaft im Auge behalten“, warnt Manes.

