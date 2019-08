Österreichische Firmen sind gute Mitarbeiter-Recruiter

Österreichische Firmen haben bei einem Vergleich von Maßnahmen für das Rekrutieren von neuen Mitarbeitern im Vergleich zu schweizerischen und deutschen Unternehmen gut abgeschnitten. Das Wiener „Best Recruiters“-Karriereinstitut, das Arbeitgeber und Bewerber miteinander vernetzt, testete 1311 Betriebe im deutschsprachigen Raum. Das Ergebnis: In den Top 4 sind nur österreichische Unternehmen. Insgesamt finden sich sieben rotweißrote Arbeitgeber in den Top 10.

Aufholbedarf gibt es allerdings beim Mobile Recruiting via Smartphone, das derzeit im Trend liegt. Hierzulande haben 58 Prozent der untersuchten Firmen ihre Karriereseiten und Stellenanzeigen bereits für mobile Endgeräte optimiert. In der Schweiz sind es jedoch bereits 63 Prozent, in Deutschland gar 68 Prozent. Die Angaben zur ausgeschriebenen Position in österreichischen Anzeigen sind dem Test zufolge allerdings übersichtlicher und informativer als in den beiden Nachbarländern. In allen drei Ländern schwach fielen die Rückmeldungen auf Kontaktaufnahmen per Social Media aus.

(APA)