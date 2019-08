Sorgenvoll selbstständig: Die Frau als Unternehmer

Im vergangenen Jahr wurden in Österreich 39.322 Unternehmen gegründet. 80,4 Prozent davon waren nicht eingetragene Einzelunternehmen (31.596), 10,2 Prozent GmbH (4008). 56,9 Prozent der Gründer waren Frauen. Doch nur wenige entsprechen dem derzeit propagierten High-Tech-Start-up-Klischee. „Leider sind in der digitalen Branche noch zu wenige Frauen am Start“, sagt Martina Denich-Kobula, Vorsitzende von Frau in der Wirtschaft Wien. Denn: Frauen würden sich generell weniger zutrauen, den Schritt in die Selbstständigkeit länger und intensiver überdenken. Ihre Angst vorm Scheitern sei größer.

