Was haben „Heimat“, „Familie“ und „Firmenkultur“ gemeinsam? Alle drei sind Tugendworte. Jeder versteht sie intuitiv, sie sind mehrdeutig und grundsätzlich positiv besetzt. Von den ersten beiden werden wir in der Wahlwerbung in nächster Zeit viel hören – mit der Liebe zu Heimat und Familie fängt man Stimmen.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.08.2019)

Jetzt zum Karriere-Newsletter anmelden Richtig bewerben, effizient führen, erfolgreich managen: Unsere wöchentlichen Tipps für Ihre Karriere. Kostenlos per Mail. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft