Unternehmen für HR Award stehen fest

Beim diesjährigen HR Award wurden 97 innovative und kreative Projekte in fünf Kategorien eingereicht. Schlussendlich wurden pro Kategorie die jeweils fünf besten Projekte von der Jury ausgewählt. Diese werden am 9. Oktober bei der HR Award Gala die Chance haben, einen der begehrten HR Awards zu gewinnen.

Dieses Jahr haben es folgende Einreichungen auf die Top-5-Shortlist der jeweiligen Kategorien geschafft:

Recruiting & Employer Branding

Axians ICT Austria: Summer of Innovation

Gabriel-Chemie: Gabriel-Chemie Group Health Year 2018

Klinikum Dortmund: Lockstoff- wenn aus Desinfektionsmittel Parfüm wird

Schmidt. Saubere Arbeit. Klare Lösung: Unternehmenswerte Wertschätzung und Bedeutsamkeit im Rahmen des Employer Brandings sichtbar und erlebbar machen.

Wiener Stadtwerke: Future Work Challenge

Strategie, Leadership & Personalentwicklung

Bayer Austria: Neuer Performance Management Ansatz

Deutsche Bahn: Nachfolgeplanung – Vom klassischen Personalplanungsinstrument zur Leadership Innovation

OMV: OMV Anerkennungsprogramm „thx!“

Philip Morris: We are More-Inclusion, die MTOP Experience

Wiener Netze: SPOTLIGHT

Tools & Services

Barmherzige Brüder Österreich: Skill & Grad Mix Modellierung im Gesundheitswesen auf KI Basis

Magenta Telekom: Magenta Stimmungsbarometer

Magenta Telekom: Magenta Lernplattform

McDonald’s Franchise: Digitaler Recruiting Assistent

Veterinärmedizinische Universität Wien: Zukunft Kleintierklinik-geeint für Excellence in Forschung, Lehre und Paxis

Newcomer of the Year

Carployee: Ride with impact

DaVinciLab: DaVinciLab.academy

Doris Pfob: Lange Nacht der Bewerbung

MTOP: MORE THAN ONE PERSPECTIVE

WisR: Nicht älter, sondern weiser.

Die HR-Person of the year 2019 wird am Ende der Preisverleihung verkündet.

