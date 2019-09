Der schöne Schein als Karriereboost: Warum Hochstapler erfolgreich sind

Ob in der Politik, in den Medien oder im Job: Was Erfolg hat, muss nicht zwingend authentisch sein. Denn was echt ist und was nicht, ist für uns zweitrangig geworden. Kreativ geschönte Wahlkampfkosten, Kanzler-Biografinnen mit frisierten Lebensläufen, jahrhunderttalentierte Auslandsreporter, die Texte frei erfinden und damit Preise gewinnen - die Kunst schamlos zu fälschen und zu flunkern ist heute zur universalen Praxis geworden. Das zeigen nicht zuletzt populäre Neologismen wie die „alternativen Fakten“ von Trump-Beraterin Kellyanne Conway, die es 2017 in Östereich und Deutschland zum Wort des Jahres und folglich in die Umgangssprache schafften. Die Verbiegung und -zerrung der Wahrheit zu willkürlichen Narrativen wirkt seither völlig enthemmt, die Authentizität als überholtes Konzept.



Ein Beispiel konnte man erst kürzlich in der hiesigen Twitter-Szene beobachten: Sowohl Schreibstil als auch Lebenslauf von Judith Grohmann, Autorin der aktuellen Kurz-Biografie „Sebastian Kurz - Die offizielle Biografie“, schlug dort extrem negativ auf. Die 53-jährige Journalistin und Autorin bezeichnete sich selbst - wie später herauskam zu Unrecht - als ehemalige Chefin vom Dienst beim Nachrichtenmagazin „Profil“; auch ihre ausgewiesene Karriere bei der „Presse“ und beim „Standard“ war nicht ganz so wie im Lebenslauf angegeben.

