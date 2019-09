Wiener Kaffeehaus-Familie Querfeld ist bester Recruiter 2019

Der Hamburger Software-Hersteller rexx systems hat auf Europas größter Personalmesse „Zukunft Personal Europe 2019“ in Köln erneut den rexx Recruiting Award 2019 vergeben. Zu den heurigen Gewinnern zählt der Wiener Kaffeehauscharme: Querfeld's Wiener Kaffeehaus GmbH ging als Sieger hervor. Das Recruiting des traditionsreichen Familienunternehmens mit 350 Mitarbeitern, zehn Filialen (die bekanntesten sind das Café Landtmann, Café Mozart und Café Museum) sowie 26 Lehrlingen konnte die Jury mit ihrer Recruiting-Kampagne überzeugen.

Unter dem Motto „Dürfen wir uns bei Ihnen bewerben“ stellt die Firma in einem Fotoshooting die Bewerbersituation nach und dreht den Spieß um: Das Unternehmen stellt sich bei zukünftigen Arbeitnehmern vor. Die filialbergreifenden Teams (darunter Küchenchefs, Servicemitarbeiter und Lehrlinge) werden dazu in typischer Kleidung und Gestik fotografiert und in Szene gesetzt. Erst im Herbst 2017 hatte man die neue Position HR & Employer Branding im Familienunternehmen geschaffen. Innerhalb eines Jahres entwickelte Querfeld damit eine umfassende Strategie und eine eigene Karrierewebsite.

Raketenprojekte im Jobversum

Auf den zweiten Platz schaffte es die UNIQ GmbH aus Holzwickede, die mit 200 Mitarbeitern an drei Standorten hinter den Marken Urlaubsguru, Captain Kreuzfahrt und Prinz Sportlich steht. Die Unternehmenskultur basiert auf Respekt und Wertschätzung und bietet zahlreiche Feel-Good-Maßnahmen. Kurze Videos der Kampagne zeigen den Job und das Team.

Den dritten Platz errang die crossmediale Kampagne der Postbank Finanzberatung AG / Postbank Immobilien GmbH mit rund 3.000 Beratern und 700 Beratungscentern. Für die sechs Regionen, 50 Filialgebiete und 350 Märkte gab es zuvor kein systematisches und zentrales Recruiting für selbstständige Vertriebspartner. Die identitätsstiftende Employer-Branding-Kampagne rückt nun die starke Marke Postbank ins Rampenlicht: Reale Vertriebler erzählen aus ihrem Arbeitsalltag bei der Postbank. Jede der persönlichen Jobgeschichten endet mit einem Statement, das das Potenzial des Einzelnen mit dem der Postbank verbindet: „Ich bau auf mich. Und auf die Postbank.“

Die weiteren Platzierungen der zehn Finalisten:

Platz 4: OMS Prüfservice GmbH

Platz 5: ALLGEIER IT Solutions GmbH

Platz 6: Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Platz 7: Straub-Verpackungen GmbH

Platz 8: OVER DACH GmbH

Platz 9: Weidemann GmbH

Platz 10: NBG Holding GmbH

(red.)