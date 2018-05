Missverständnis *

* Missfairschdendniss

Der Aufruv

,Mud zum Veler!‘

wirt in fielen Untärnemen

missfärstahnden.

Deshalp isst

das Mid dehr

velerkulduhr

auch Soh einä

schwihrighe sachäh.

Denn Schlamperei hat nichts

mit Fehlerkultur zu tun.

Fehlerkultur heißt vielmehr Freude.

Freude an Verantwortung,

Freude an Entscheidungen,

Freude am Lernen.

Da kann dann schon mal

ein Veler passieren.

Susanne Pöchacker ist Diplomphysikerin, systemischer Coach, Trainerin, Moderatorin und Künstlerin. Seit 25 Jahren berät sie Institutionen in den Bereichen Personalentwicklung, Teambuilding und Sales. Sie steht seit 2002 regelmäßig auf der Bühne und gehört seit elf Jahren dem ORF-Rateteam bei Oliver Baiers „Was gibt es Neues?“ an.

Wie erleben Sie die Businesswelt? Schreiben Sie Susanne Pöchacker von Ihren Erlebnissen und Erfahrungen.