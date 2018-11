Business Physik II:

Die Entropie eines Systems

verringert sich nicht von

allein.

Nur unter Energieaufwand

kann die Anzahl

der Möglichkeiten,

sich anzuordnen,

verringert werden.

Darum:

Let go.

Let it flow.

Susanne Pöchacker ist Diplomphysikerin, systemischer Coach, Trainerin, Moderatorin und Künstlerin. Seit 25 Jahren berät sie Institutionen in den Bereichen Personalentwicklung, Teambuilding und Sales. Sie steht seit 2002 regelmäßig auf der Bühne und gehört seit elf Jahren dem ORF-Rateteam bei Oliver Baiers „Was gibt es Neues?“ an.

Wie erleben Sie die Businesswelt? Schreiben Sie Susanne Pöchacker von Ihren Erlebnissen und Erfahrungen.