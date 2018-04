Wenn Führung mit Werbung verwechselt wird

Wie kann man mit komplexen Systemen erfolgreich umgehen? Diese Grundfrage von Führung und Management in der neuen Ära löst Maria Pruckner auf der Basis verlässlicher Erkenntnisse der Systemwissenschaften. Die international anerkannte Pionierin auf diesem Gebiet behandelt in ihrer Kolumne ab Folge 81 Fragen der Menschenführung und empfiehlt dazu außerdem die Orientierung an den Menschenrechten.

Können Menschen zu lange nicht erkennen, was von ihnen konkret erwartet wird, gehen ihre Ressourcen zuerst in Verwirrung, Verunsicherung, Konflikten, Un- und Kontraproduktivität auf. Dann geht ihre Motivation verloren. Häufig entstehen solche Situationen, weil Führungskräfte nicht wissen, welche konkreteren Erwartungen sie an Mitarbeiter richten sollen als ihre Beiträge zu weltweiter Marktführerschaft, Erfolg und hohen Gewinnen. Inkompetenz darin, wie diese Ziele verwirklicht werden sollen, werden gerne mit Sprechblasen verschleiert, die, kaum geplatzt, erbärmlich nach Bullshit stinken. Dafür braucht es nicht mehr als eine von der Werbung inspirierte Sprache – idealerweise voller nichtssagender Anglizismen – die man gerne mit Marketing verwechselt. Weshalb Marketing (Vertrieb) gerne mit Werbung (Promotion) verwechselt wird und Werbung gerne mit Führung (Management). Ein kleiner Blick ins Absurde.

Einen Rennwagen bitte

Unternehmen und Institutionen hängen heute in derartiger Komplexität, dass sich allerart Dummheiten rasant etwa zu hartnäckigen Produktivitäts- und Innovationsblockaden entwickeln können. Weil es schon viel zu viele davon gibt und entscheidende Ziele längst erreicht sein sollten, ist es in den letzten Jahren beliebt geworden, Ziele oder Soll-Zustände als Lösungen anzupreisen. Man erhebe zum Beispiel Agilität zum non plus ultra und lobe sie wie einen tollen Rennwagen aus. Gelähmte laufen nicht plötzlich, wenn man ihnen sagt, dass sie sich schnell bewegen sollen. Unternehmen werden nicht agil, bloß weil sie es werden wollen. Aber die Werbepsychologie wirkt stärker als die Ratio. Zumindest Führungskräfte sollten das durchschauen.

Einfach nur magisch denken

Agilität meint hohe Wendigkeit in der Anpassung an veränderte Anforderungen in der Umgebung. In der systemwissenschaftlich basierten Managementliteratur verfolgt man nicht Agilität sondern Viabilität. Dahinter steckt der Anspruch, dass das, was man denkt und tut, nicht nur schnell und gut genug an die Umgebung angepasst ablaufen soll, sondern im wirklichen Leben auch tadellos und langfristig funktionieren. Dafür genügt es nicht, nur sich selbst an seine Umgebung anzupassen. Dafür muss jemand in der Umgebung oft auch dazu inspiriert werden, die eigenen Vorstellungen zu übernehmen, weil das Erwünschte anders nicht erreicht werden kann. Kurz gesagt, muss man sich einerseits führen lassen, andererseits muss man dafür aber auch führen können. Mit dem Begriff „Agilität“ fällt all das unter den Tisch. Wer Ziele mit Lösungen verwechselt, gleicht einem Kleinkind in seiner Phase des magischen Denkens, aber sicher keiner kompetenten Führungskraft. Auch wenn man das selbst nicht bemerkt: Andere könnten es mitbekommen …

Wozu auch differenziert und abstrakt?

Agil sein sollte man ja heutzutage, um mit dem Innovationsschub der „Digitalisierung“ mithalten zu können. Genauer gesagt mit jener durch Künstliche Intelligenz. Wenn man nicht gar in seine Strategie geschrieben hat, Weltmarktführer in Sachen digitaler Problemlösungen werden zu wollen. Hinter gelungenen Problemlösungen dieses digitalen Niveaus steckt ein ziemlich hohes Ausmaß gemeisterter Komplexität. Gemeistert deshalb, weil ihre Einzelphänomene einerseits exakt differenziert und andererseits im passenden Grad abstrahiert auf den geeigneten Systemebenen angesiedelt und organisiert sind, um auf geniale Art und Weise wechselwirken zu können. Durch die unbedachte Phrasendrescherei im Management wird genau das systematisch verhindert. Erfolge bleiben aus. Was eintrifft, ist zunehmender Stress.

Beruhigungsmittel

Wird der Stress zu hoch, ist es heutzutage en vogue, nach Stress-Resilienz zu rufen, so wie nach dem Kellner, wenn das Glas leer ist. Das wird so wenig helfen, wie der Wunsch nach einem starken Immunsystem, wenn man ein aggressives Grippevirus eingefangen hat. Stress-Resilienz ist kein wirksamer Tranquilizer, den man kaufen kann. Sie ist eine Fähigkeit, die der Mensch, je nach Begleitumständen, im Laufe seines Lebens mehr oder weniger gut aber auch gar nicht entwickeln kann. Doch es lässt sich halt so einfach sagen, dass die Leute im Betrieb mehr Stress-Resilienz brauchen. Viel schwieriger ist es, sich ein Führungsverhalten abzugewöhnen, das die Belegschaft stresst und sich eines anzugewöhnen, das Stress vermeidet bzw. zumindest beherrschbar macht.

Wenn Führung keine ist

Führung wäre übrigens dazu da, ein Konzept zu haben und anzuleiten, wie man Zwecke und Ziele möglichst stressfrei verwirklicht, für nachhaltige Beruhigung zu sorgen, wo zu viel Aufregung herrscht und für klare Orientierung, wo man den Kopf verloren hat. Sie kann durch nichts ersetzt werden. Auch nicht durch magische Worte und schon gar nicht durch das, was der Amerikaner Bullshit nennt. Aus all den bisher in dieser Kolumne genannten Gründen erreichen aber nicht nur die wirksame Komplexität, sondern auch viele Führungskräfte, die viel zu naive Vorstellungen von ihr haben, durch ihr eigenes Verhalten nur das Gegenteil: „Megastress“. Innerhalb der Organisation, bei den Kunden, am Markt und nicht zuletzt innerhalb ihrer eigenen Haut.

Wenn Stress führt

Da in der Regel nach wie vor eher durchsetzungsstarke, aggressionsbereite Persönlichkeitstypen für Führungsaufgaben herangezogen werden, haben wir es vielfach mit Führungskräften zu tun, die unter Stress leicht aggressiv bis rücksichtslos werden. Auch viele Mitarbeiter rasten unter Stress bald einmal aus. Nun ist nicht gerade zu erwarten, dass aggressive Chefs super Konfliktlöser sind, sie werden viel eher zu Brandbeschleunigern. Weil sie per se auch Vorbilder sind, geht es in ihren Umgebungen allemal ziemlich rau zu. So rau nämlich, dass keiner mehr an Problemlösungen denken kann, sondern nur mehr daran, wie er den nächsten Angriff abwehrt. Weil das ziemlich ungut ist, gerät schnell ein weiteres Wort ins Leitbild: Empathie.

Empathie auf Knopfdruck

Sollte es zu denken geben, dass weltweit viele Wissenschaftler seit Langem das Phänomen Empathie ohne einhelliges Ergebnis erforschen, während man es in Unternehmen einfordert wie Zucker zum Kaffee? Empathie ist eine Reaktion auf die Verfassung anderer. Sie rührt aus nachweisbaren hochkomplexen autodynamischen neuronalen Aktivitäten her und allenfalls auch aus Dingen, die (noch) nicht nachgewiesen werden konnten. Ob die Fähigkeit zur Empathie eintritt, das ist wie mit einer bestimmten Pulsfrequenz oder einem bestimmten Blutdruckwert: es hängt von vielen Faktoren ab. Die Wahrscheinlichkeit und Ausprägung empathischer Reaktionen ist entsprechend unbeständig, wechselhaft. Empathie ist abgesehen davon nicht immer von Vorteil. In vielen Fällen braucht es gesunde Distanz und nüchternes Denken, um Probleme tatsächlich verstehen und auch lösen zu können.

Cargo-Kult

Es würde mich nicht wundern, verspräche man sich früher oder später von bestimmten Cholesterinwerten, einer gewissen Anzahl von roten Blutkörperchen in den Blutwerten aller Mitglieder einer Belegschaft oder von einer speziellen Form ihrer Fußnägel mehr Erfolg. Man nehme all die Zeit und das Geld, das mit solchen Cargo-Kulten verpulvert wird, um endlich viel Besseres damit zu machen. Nur wer nichts weiß, muss alles glauben. Wer alles glaubt, was nur gut klingt, kann weder sich selbst sicher führen, noch andere.

Unterscheidungen

Es hilft im digitalen Zeitalter, wenn man unter dem Wort „Information“ zumindest dasselbe versteht wie unter dem Wort „Unterschied“. Damit Worte keine leeren Hüllen bleiben und Sätze keine hohlen Phrasen, hilft es, differenziert genug zu denken und zu formulierfen. Bei all dem, was man sich auf Führungsebenen so wünscht, hilft es vor allem, zwischen Soll-Zuständen, Soll-Werten und Wertvorstellungen zu unterscheiden.

Soll-Zustände

Mit Soll-Zuständen meine ich alles, was einem Zustand entspricht, der sich zum Beispiel auf eine bestimmte Vorstellung von Ordnung, Dynamik und/oder Leistungs- und Lebensfähigkeit bezieht, etwa: Sauberkeit, Übersichtlichkeit, adäquat fokussierte Aufmerksamkeit, Konzentration, ein günstiges Verhältnis von An- und Entspannung, Motivation, Spannkraft, Stabilität, etc. Die Beschreibung von Soll-Zuständen verrät in der Regel nichts darüber, wie man sie erreicht. Sie verrät nur, ob man sie erreicht hat oder noch nicht.

Soll-Werte

Unter Sollwerten versteht man am besten angestrebte Werte quantitativer oder qualitativer Merkmale, die ein System durch sein Verhalten erreichen soll. Die beiden wichtigsten Soll-Werte im Management sind – basierend auf der Kybernetik – Zwecke (Nutzen von etwas) und Ziele. Ziele geben an, was gewonnen werden soll; zum Beispiel uneingeschränktes Vertrauen, eine hilfreiche Erkenntnis, ein bestimmter Preis oder ein Jahresgewinn. Zwecke geben an, was etwas wofür helfen soll. Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft helfen zum Beispiel, das Vertrauen von Menschen zu gewinnen. Ein bestimmtes Produkt hilft zum Beispiel, den Haushalt sauber zu halten, ein anderes, dies mit wenig Aufwand zu tun, ein weiteres, nicht selbst reinigen zu müssen.

Wertvorstellungen

Viele sogenannte Werte, die im Kontext der Unternehmenskultur auftauchen, sprechen ethische, soziale und intellektuelle Einstellungen an, von denen man glaubt, dass sie Verhaltensmuster hervorbringen, die das Entstehen von etwas Wertvollem fördern. Die Betonung liegt auf „von denen man glaubt“. Sich für bestimmte solcher Wertvorstellungen zu entscheiden, bedeutet nicht mehr und nicht weniger als die Entscheidung, was im eigenen Verantwortungsbereich wie gesteuert und reguliert werden soll. Dazu muss man wissen, dass sich in allen komplexen Systemen – ob Mensch oder Organisation usw. – das meiste autodynamisch steuert und reguliert und zwar unabhängig davon, wie jemand denkt, dass es geschieht. Das muss man allein schon wissen, wenn man einfache Tätigkeiten „digitalisieren“ möchte, und noch viel mehr und besser, wenn man Menschen führen möchte, die hochkomplexe Situationen und Aufgaben meistern sollen. Andernfalls führt man sie nicht. Andernfalls behindert man sie, während man wie ein kleines Kind an seine magischen Kräfte glaubt, weil man die tatsächlich wirksamen Zusammenhänge noch nicht ausreichend erkannt und verstanden hat.

