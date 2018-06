Schriftlich führen?

Wie kann man mit komplexen Systemen erfolgreich umgehen? Diese Grundfrage von Führung und Management in der neuen Ära löst Maria Pruckner auf der Basis verlässlicher Erkenntnisse der Systemwissenschaften. Die international anerkannte Pionierin auf diesem Gebiet behandelt in ihrer Kolumne ab Folge 81 Fragen der Menschenführung und empfiehlt dazu außerdem die Orientierung an den Menschenrechten.

Vor kurzem erhielt ich von einem Kunden einen Anruf, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite: „Sag, siehst Du das wirklich so?“ Aus seinem Tonfall war leichtes Amüsement zu erkennen. „Was?“, fragte ich ahnungslos. Ich wusste nur, dass ich ihm vor wenigen Minuten eine kurze E-Mail mit einem Terminvorschlag geschickt hatte. „Die Frage ist, ob Du wirklich denkst, dass ich Dein Sohn bin.“ „Wie kommst Du darauf…?!“ „Nun ja, Du hast Dich in Deiner Mail mit >Liebe Grüße Mama< verabschiedet.“ Ich hatte diese E-Mail ohne Brille verfasst. Der automatisierte Textvorschlag hatte mich 57-jährige zur Mama eines 44-jährigen gemacht, den ich erst seit zwei Jahren kenne. Lauten hätte meine Grußformel natürlich sollen >Liebe Grüße Maria<. Das wäre nun ein harmloses Beispiel für Probleme, die durch die Text-Kommunikation mit digitalen Werkzeugen auftreten, und ein gutes Beispiel dafür, wie man sie löst. Nämlich mündlich.

Komplexität & Chaos

Mit der Komplexität der Lebens- und Arbeitswelt wächst das Potenzial für Chaos. Allerdings vor allem, wenn man es mit der Sprache und Kommunikation nicht genau genug nimmt. Denn je höher der Grad an Vielfalt, der in einer komplexen Umgebung auftritt bzw. auftreten kann, umso differenzierter und exakter muss die Verständigung über sie ausfallen. Doch ein Blick in die Praxis zeigt: Das hat sich noch nicht herumgesprochen. Stattdessen werden via SMS, E-Mail und Co täglich massenhaft missverständliche Texte und infolge Konflikte programmiert, die dafür sorgen, dass die Kommunikationspartner anstatt mit ihren Aufgaben mit sich selbst beschäftigt sind.

Werkzeuge

Ein wichtiger Bestandteil echter Professionalität ist das Wissen wofür und wie das jeweilige Werkzeug erfolgreich benutzt werden kann. So ist es zum Beispiel von Vorteil, zu wissen, dass sich eine Kettensäge gut zum Fällen von Bäumen eignet, aber etwa nicht zum Schneiden hauchdünner Scheiben von garem Kalbfleisch für ein Vitello Tonnato. In Sachen Kommunikation muss Ähnliches klar sein: Besonders, dass das direkte mündliche Gespräch in seiner Effektivität von keiner anderen Kommunikationsform übertroffen werden kann. Gleich danach kommt das Telefonat. Warum ist wohl so gut wie jedem klar: Gesprochene Worte liefern weit mehr und differenziertere Signale, die Auskunft über das Gemeinte geben, als geschriebener Text.

Sprache

Ein weiterer wichtiger Bestandteil echter Professionalität ist das grundlegende Wissen über Sprache. Es muss nicht gleich jeder ein Linguist sein. Aber es sollte jedem klar sein, dass Worte nur Platzhalter für etwas Gemeintes sind, sie transportieren keinen Inhalt. Die Sprache ist wie die Klingelanlagen an Wohnhäusern und ihre Worte sind wie die Glockenknöpfe für die einzelnen Wohnungen. Diese Glocken können läuten oder auch nicht, es kann sie jemand hören oder auch nicht, es kann jemand öffnen oder auch nicht, es kann aber auch niemand öffnen, obwohl er zu Hause ist oder auch nicht. Kurz: Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Leute richtig verstehen, wenn sie nur schriftlich kommunizieren, hält sich umso mehr in Grenzen, je weniger sie über eine gemeinsame Sprachregelung verfügen, wie es zum Beispiel bei Fachsprachen unter Kollegen der Fall ist.

Etwas klären

Die Verständigung mit Worten klappt nur, wenn die Kommunikationspartner bei denselben Wörtern an dasselbe denken. Gerade im Management darf man davon nicht ausgehen. In keinem Beruf herrscht so ausgeprägte babylonische Sprachverwirrung wie in diesem. Management ist als Beruf noch nicht so weit entwickelt, dass man sich einer klar definierten Fachsprache bedienen würde. Im Gegenteil, hier tut man täglich viel dafür, dass es ja nicht so weit kommt. Im Management scheint Sprache so etwas wie Pop-Musik zu sein. Möglichst täglich ein neuer Hit. Nun muss man aber gerade beim Managen oft kommunizieren, obwohl man unterschiedliche Sprachgewohnheiten pflegt, man noch nicht gleich denkt oder noch nicht gar weiß, wie der andere denkt und spricht. In solchen Fällen sollte man mit mündlicher Kommunikation starten. Schriftlich sollte höchstens der Vorschlag zu einem Gespräch über das jeweilige Thema erfolgen. Aber kein Wort mehr.

Emotionen

In einem direkten Gespräch können neben den Worten die Verfassung, Stimmung und Aufmerksamkeit der Personen mit einer deutlich geringeren Fehlerrate erfasst werden als bei der schriftlichen Kommunikation. Das erleichtert das Steuern und Gestalten einer Verständigung ungeheuer. Es lässt sich auch nicht so leicht lügen wie mit Emojis. Ein Smiley ist auch etwa unter höchstem Ärger leicht getippt. Ein glaubwürdiges Lächeln bringt in diesem Zustand niemand hervor. Abgesehen davon: Sich die Zeit für ein persönliches Gespräch zu nehmen, ist allein schon ein unmissverständlicher Ausdruck für eine wohlgesonnene Haltung, ja Wertschätzung. Selbst wenn es um ein unangenehmes Thema gehen sollte.

Spielzeuge

Die Funktionsweisen moderner digitaler Kommunikations-Tools nutzen den Spieltrieb des Menschen. Nicht nur, um ihm das Nutzen dieser Werkzeuge so einfach wie möglich zu machen, sondern auch so unentbehrlich wie möglich. Das Arbeiten an Bildschirmen, egal wie klein oder groß sie sind, sorgt bei geistiger Arbeit für mehr Rückkoppelung zwischen Arbeitendem und seinen Ergebnissen als die Arbeit auf Papier. Man sieht nicht nur sofort, was man geleistet hat. Das sieht man auch, wenn man auf Papier schreibt. Man bekommt pro Operation Feedback über die Ergebnisse, die man erzielt hat. Schon ein primitives „Nachricht gesendet“ schnappt das Hirn quasi auf wie „du hast deine Arbeit gut gemacht“, also wie ein Lob, eine Belohnung. Die Frage ist, was davon besser wird, wenn man sich von solcherart Belohnung fremdsteuern lässt.

Ein Rückschritt

Die schriftliche Verständigung via digitaler Telekommunikation ist genau hingesehen in vieler Hinsicht kein Fortschritt, sondern ein Rückschritt. Ein Rückschritt in die Zeit vor dem Telefon, in die Zeit, in der Briefe oder Telegramme erforderlich waren, um aus der Ferne Mitteilungen zu versenden und empfangen. Weshalb, erst ein paar Zeilen später. Zuvor lade ich Sie ein, zu überlegen, ob sich die Gesundheitsprobleme durch zu ausgiebige Computerarbeit für die Ergebnisse lohnen, die mit schriftlicher Kommunikation erzielt werden. Oder Verkehrsunfälle, weil jemand unbedingt am Mobilephone etwas lesen, sehen oder schreiben musste.

Echtzeitinformation

Komplexe Systeme, dazu gehören auch zwischenmenschliche Beziehungen, funktionieren besonders gut, wenn die Kommunikation in Echtzeit stattfindet. Das heißt, die Kommunikationspartner müssen in Kontakt miteinander sein, während sie sich verständigen. Jede Seite muss sofort wahrnehmen können, was von der anderen kommt und darauf sofort reagieren. Möglich ist das in einem direkten Gespräch, in einem Telefonat oder moderner in einem Video-Telefonat, über welchen Kanal auch immer. In diesen technischen Einrichtungen liegt der wahre Fortschritt, nicht in den Kanälen für Textnachrichten.

Dokumentation

Mit meinen bisherigen Aussagen möchte ich die heutigen technischen Möglichkeiten für schriftliche und visuelle Kommunikation nicht verteufeln. Ganz im Gegenteil. Ich möchte nur einladen, sie nur für sinnvolle Zwecke zu nutzen. Ihr großer Vorteil liegt in der logbuchartigen Dokumentation wichtiger Kommunikationsinhalte, insbesondere bei komplexen Themen, oder auch Termin-Koordinaten, die in einem Gespräch nicht so leicht im Kopf bleiben. Das Thema und Ergebnis eines mündlichen Gesprächs nach einem solchen schriftlich zusammenzufassen, ist für alle Beteiligten eine große Hilfe. Dann ist es ein Protokoll, dem zugestimmt oder das korrigiert werden kann, und nicht die Quelle von Missverständnissen und Fehlentwicklungen.

Short Messages

Ebenso nützlich sind kurze(!) schriftliche Nachrichten über einfache Angelegenheiten. Dazu gehören Fragen, die mit wenigen Worten gelöst werden können, etwa: Wo soll ich das lange HDMI-Kabel aufbewahren, damit es alle finden? Auch Nachrichten, die nach keiner Antwort verlangen, können so effektiv gelöst werden, wie: Ich verspäte mich um 15 Minuten. Muss für eine Sache niemand unterbrochen werden, sind schriftliche Kurznachrichten ebenso sinnvoll: Bitte um Rückruf wegen Auftrag; wenn möglich noch heute, spätestens bis morgen Mittag. Schon Termine lassen sich am Telefon viel rascher und einfacher vereinbaren.

Wer hat die Zeit?

Es gibt heute viele Kanäle, um Texte und Bilder zu versenden. Das bedeutet aber nicht, dass man sie auch alle nutzen sollte. Nichts ist schlimmer als Kommunikationspartner, die ihre Nachrichten über die verschiedensten Kanäle schicken. Wer hat die Zeit, sich ihre Botschaften aus den verschiedensten Quellen zusammenzusuchen? Apropos: Wer hat die Zeit und Energie, sich schriftlich über etwas zu verständigen, was in einem Gespräch in wenigen Minuten geklärt werden kann? Oder: Würden Sie mit einem Kieselstein Ihre Nägel feilen wollen? Es lohnt sich immer, darüber nachzudenken, welches Werkzeug man wofür am besten nutzt…

Schreiben Sie Ihre Frage zum Umgang mit Komplexität in Führungs- und Managementaufgaben an Maria Pruckner. Sie wird darauf eingehen.

– Maria Pruckner. Die selbstständige Beraterin, Trainerin und Autorin ist seit 1992 auf den professionellen Umgang mit hoher Komplexität und Dynamik in Unternehmen und Institutionen spezialisiert. Seither entwickelt sie für diesen Zweck verlässliche kybernetische System-Modelle, die sie mit einem systematischen Anwendertraining verbindet. Damit gehört sie auf ihrem Gebiet weltweit zu den am längsten dienenden Pionieren und Problemlösern in der Praxis. Die langjährige Schülerin von Heinz von Foerster arbeitet seit damals stark vernetzt und konsequent mit international führenden Experten aus Wissenschaft und Praxis. Ihr Unternehmenssitz ist in Wien.

Mehr unter www.mariapruckner.com

(Maria Pruckner)