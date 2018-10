Woran Strategien scheitern

Das eine ist, eine gute Strategie zu finden. Das andere, sie auch erfolgreich umzusetzen. Beides fällt oft schwer. Liegt das an den komplexen Systemen von heute? Oder an fundamentalen Missverständnissen, die immer noch große Tradition haben? Über so manche entscheidende, allgegenwärtige Dinge herrscht immer noch ein hartnäckiger Irrglaube. Zum Beispiel über Information und Kommunikation. Er lässt viele Chancen schon absterben, bevor sie erkannt werden. Um heute nach vorne zu kommen, muss man bereit sein, sein Denken zumindest in dieser Hinsicht gehörig erschüttern zu lassen. Zum Beispiel durch die Tatsache, dass Information nicht übertragbar ist, Kommunikation also per se nicht funktioniert. Sind Sie bereit dazu? Eine strategische Darlegung, romantische Einführung und nüchterne Aufklärung.

(Maria Pruckner)