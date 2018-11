Verstörung oder Zerstörung? Jeder hat die Wahl …

Mögen Sie verwackelte Videofilme, die stundenlang dauern? Oder gehen sie Ihnen auf die Nerven? Weshalb sehen wir keine verwackelte Wirklichkeit, obwohl sich die Position der Augen ständig verändert, wenn wir uns bewegen? Mit Heinz von Foerster „errechnet unser Gehirn eine stabile Ordnung“. So angenehm dies beim Sehen ist, so unangenehm kann es aus strategischen Gründen werden. Denn die Realität in uns und um uns herum ist nicht so stabil, wie sie uns erscheint. Das Gehirn stabilisiert ungebeten alle Eindrücke und auch die geistigen Vorgänge. Deshalb bekommen wir gar nicht mit, was wir alles nicht mitbekommen. Was wir nicht erkannt haben, muss uns erst stark genug verstören, damit wir es erkennen. Nicht jeder liebt solche Verstörungen. Schon mancher hat deshalb etwas zerstört. Was man über sich selbst wissen sollte, damit man Verstörungen lieben und klug nutzen lernt.

(Maria Pruckner)