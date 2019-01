Skilling oder Killing?

Es ist jetzt so: Die digitale Evolution galoppiert dahin, aber es fehlen viel zu viele qualifizierte Menschen, die mit diesen Errungenschaften professionell genug umgehen können. Das könnte jetzt viele Unternehmen killen, die auf die Digitalisierung setzen (müssen). Diese Sorge ist am Weltwirtschaftsforum in Davos heuer DAS Thema und in logischer Folge „Skilling“ – die notwendige Weiterbildung bzw. Umschulung. Was das wieder kostet... Eine schnelle Kopfrechnung mit systemwissenschaftlichen Größen.

(Maria Pruckner)