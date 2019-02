VUCA macht wuki wuki…

Sobald es im Management für etwas eine einfache Abkürzung gibt, CEO, MBO oder TQM etwa, hat es schon so gut wie gewonnen. VUCA hat es auch geschafft. Längst haben die Probleme durch „Komplexität“ einen prominenten Platz im kollektiven Bewusstsein. Die damit verbundenen Chancen haben hingegen nicht einmal quasi Asylstatus; dabei sind sie für eine bessere Zukunft viel bedeutsamer. Probleme mit Komplexität gibt es übrigens nur, wenn man darunter etwas versteht, was nicht hilft, Komplexes zu meistern. Zum Reflektieren am Sonntag: Weshalb die einen mit „Komplexität“ viel Spaß haben, während sich andere einbilden, sie sei daran schuld, dass sie diese nicht begreifen.

(Maria Pruckner)