In so gut wie allen „Werten“ und Leitbildern hat sie ihren Ehrenplatz: die Ethik. In nicht wenigen davon scheint sie aus allen Buchstaben hervorzustrotzen. Doch „Ethik lässt sich nicht aussprechen“ meinte Ludwig von Wittgenstein, ein Gedanke, der nur schwer zu widerlegen ist. Das eine ist anständig sein und das andere ist, so zu sprechen und so zu tun, als ob man anständig wäre. Das Dritte ist, andere zu einem anständigen Verhalten anzuregen und das Vierte, dies zu versuchen, während man sich selbst unanständig verhält. Weil es im Land aktuell so massiv um Anstand geht ist, eine kleine systemwissenschaftliche Orientierung für diese komplexe Angelegenheit.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen (Maria Pruckner)

Jetzt zum Karriere-Newsletter anmelden Richtig bewerben, effizient führen, erfolgreich managen: Unsere wöchentlichen Tipps für Ihre Karriere. Kostenlos per Mail. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft