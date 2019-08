Der gute Mensch, die schlechten Leut´…?

„An jed’n kummt zruck, was er aungricht hot…“ Der österreichischen Volksseele ist das kybernetische Gesetz der Zirkularität eng vertraut, zumindest in seiner Bedeutung: „Jeder Wirkung folgt eine Rückwirkung“. Um das Systemische am Systemischen deutlich zu machen, zog Heinz von Foerster gerne das Funktionsprinzip der Zirkularität heran, das grundlegende kybernetische Gesetz des Funktionierens. Mit dem religiösen oder esoterischen Glauben, wer Gutes tue, würde dafür belohnt, hat es nichts zu tun. Keine Anleitung fürs Böse, aber eine Einladung zum Differenzieren…

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen (Maria Pruckner)

Jetzt zum Karriere-Newsletter anmelden Richtig bewerben, effizient führen, erfolgreich managen: Unsere wöchentlichen Tipps für Ihre Karriere. Kostenlos per Mail. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft