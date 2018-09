Fünf Vokale sind genug

Ob „messen, was messbar ist“ wirklich von Galileo Galilei stammt, tut nichts zur Sache. Manche sind regelrecht versessen auf den zweiten Teil des Satzes, „messbar machen, was noch nicht messbar ist“.



Also wird seit 113 Jahren versucht, die Intelligenz eines Menschen mit einer Zahl auszudrücken, dem IQ, Intelligenzquotienten. Weil es mehr Zahlen braucht, um eine Person zu beschreiben, wird seit 18 Jahren Emotionale Intelligenz mittels Quotient dargestellt, dem EQ.



Ganz aktuell ist der – Achtungs Sprechblase – AQ, der Agilitätsquotient, der Lern- und Anpassungsfähigkeit ausdrückt. Was kommt als nächstes, und was wird sich wohl hinter OQ und UQ verstecken? Ein Glück, dass es nur fünf Vokale gibt.

Wobei: AQ ist mindestens doppelt belegt, manche sagen, es stünde für Adversity Intelligence Quotient. Dafür gibt's schon ein anderes Schlagwort: Resilienz.



In den Sprechblasen spürt Michael Köttritsch, Leiter des Ressorts "Management & Karriere" in der "Presse", wöchentlich Worthülsen und Phrasen des Managersprechs auf und nach.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.06.2018)