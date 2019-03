Die Franzosen können das: Sie haben ganz kurze Wörter etabliert, die menschliches Handeln bzw. menschliche Haltungen beschreiben und in denen unglaublich viel Energie steckt. Drei Beispiele: Esprit etwa, der eine feine, witzig-einfallsreiche Geistesart bezeichnet, wie der „Duden“ weiß. Oder Verve als Synonym für Schwung. Oder Elan, der Spannkraft und Begeisterung meint.



Was als Lehnwort so frühlingshaft-fröhlich daherkommt, kann in bestimmten Konstellationen so beißend sein wie der spätwinterliche Abendwind. Ja, regelrecht zum schimpfwörtlich gebrauchten Hauptwort avancieren.



Wer eine Führungskraft (selbstverständlich hinter deren Rücken) mit – Achtung, Sprechblase – „XY hat Elan“ beschreibt, sagt nämlich nichts anderes als: „Bringt euch in Sicherheit, Freunde, eine Dampfwalze kommt auf euch zu!“

