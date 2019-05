Was macht der Tischler im Bad?

Tischler verarbeiten nur Holz? Weit gefehlt. Der Holzgroßhändler Becher wollte wissen, wie sich das Aufgabenfeld für Tischler, Schreiner und Innenausbauer verändert.

Gleich vorab: Die Digitalisierung kommt zwar hier auch zur Sprache, etwa mit Visionen von virtuellen Ausstellungen, 3-D-Visualisierungen und Online-Shops. Für die befragten 1100 Handwerksbetriebe ist das aber nur Zukunftsmusik.

Weit mehr beschäftigt die Holzverarbeiter der Trend, zunehmend auch Nicht-Holz-Werkstoffe verarbeiten zu müssen. So bauen sie etwa Glas-Duschwände ein, integrieren Granit, Stein oder Beton und montieren Lichtwandsysteme. Auch gewerkübergreifende Aufträge wie Komplettbadsanierungen nehmen zu. So wie Anforderungen an Individualität und Originalität, was den Professionisten mehr Beratungs- und Planungskompetenz abverlangt. Dazu kommen Preisdruck und Sorge um Materialbeschaffung und -verfügbarkeit.

Und – wie könnte es anders sein – der alte Dauerbrenner Fachkräftemangel.