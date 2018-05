Ein neues Räuber-Abenteuer

. . . Otfried Preußler lang gegrübelt hat, wie sein Räuber heißen soll? Pistolinski, Hetschepetsch oder Karasek waren in der Auswahl. Bis plötzlich die Geografie half: Hotzenplotz hieß ein Ort in Mährisch-Schlesien, heute: Osoblaha in Tschechien.