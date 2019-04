Hasen für den Ostertisch

Fixpunkte des Osterwochenendes sind bei uns die traditionelle Fleischweihe am Samstag, dann Frohe-Ostern-Wünschen beim Gasthaus nebenan, die herrliche Osterjause danach mit süßer Osterpinze, Kärntner Reindling, Schinken, Kren und Ostereiern, das Eierpecken und dann am Abend das Osterfeuer bei einem Cousin. Und am Sonntag sind wir natürlich alle gespannt, ob der Osterhase den Weg zu uns gefunden hat und seine Nesterln im Garten oder der Garage versteckt hat. Gesehen haben wir ihn ja noch nie dabei.

Süße Osterbäckerei. Aber weil ja die Gefahr besteht, dass wir gar nicht alle versteckten Schokohasen finden, haben wir Bloggerin und Backkünstlerin Melanie Limbeck von Das Mundwerk, www.dasmundwerk.at, gefragt, ob sie uns mit einem Rezept für eine süße Osternascherei aushelfen kann. Und sie hat uns ein traditionelles Rezept aus ihrer Familie verraten. Bereits ihr Großvater, der eine Bäckerei hatte, hat ihr zu Ostern immer eine große Schüssel Germteig hingestellt, aus dem mit großer Hingabe Osterhasen und -hennen geformt wurden. Die natürlich gleich vernascht wurden. So wird es unseren Köstlichkeiten wahrscheinlich auch ergehen.



Dinkel-Germteig-Hasen



Zutaten:.

200 g Dinkelvollkornmehl

200 g Dinkelmehl glatt

20 g Germ

200 ml Wasser

40 ml Rapsöl

50 g Honig

1 Prise Salz

Rosinen für die Augen der Hasen

1 Ei oder Milch zum Bestreichen



Die beiden Mehle miteinander vermischen und in eine Schüssel geben. Die Germ im lauwarmen Wasser auflösen. Alle weiteren Zutaten in die Schüssel geben und zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig in der Schüssel rund 60–90 Minuten gehen lassen, bis er sich mindestens verdoppelt hat.

Danach den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und in gleich große Stücke schneiden. Aus den Stücken kleine Germteig-Hasen formen. Die geformten Teiglinge auf ein mit Backpapier belegtes Backblech und nochmals 25–30 Minuten gehen lassen. Die Rosinen für die Augen in die Hasen eindrücken. Ein Ei verquirlen und die Teiglinge damit bestreichen. Bei 175°C ca. 20–25 Minuten backen, bis sie goldgelb sind.