Aus dem Ste(h)greif: Wie gut ist Ihre Rechtschreibung?

Wie steht es um Ihre Rechtschreibung? Bei welchem der drei Worte ist das h richtig gesetzt? Bald wissen Sie, ob Ihre Rechtschreibung ... Von wem will man nachts keinesfalls geweckt werden? Freude ist wunderbar, strahlen auch, aber wie lautet die richtige Zusammensetzung? Es kann schon passieren, dass jemand nur sehr schlecht rechtschreiben kann. Man sollte ihn aber trotzdem nicht... Schon seit Jahrzehnten hat man eine Affäre, wenn man fremd geht. Früher sprach man aber auch von einer ...? Diesen Teig zu backen ist einfach - ihn zu schreiben aber nicht. Was ist die richtige Variante? Wenn man das zeigt, ist es jedenfalls positiv: Wenn man spontan eine Rede halten muss, macht man das ...? Immer dieses Latein. Wie bildet man den Plural von Status? Wenn man das jemandem vorwirft, sollte man es zumindest richtig schreiben. Welche Version stimmt? Und bald feiern wir wieder das wohl am häufigsten falsch geschriebene Fest, nämlich...