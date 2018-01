Die Trompete war seine Perspektive: Hugh Masekela ist tot

2010 lauschten Millionen Menschen seinen Trompetenklängen, Hugh Masekela spielte bei der Fußball-WM in Südafrika. Niemand, so schrieb damals die "Presse", eigne sich besser dafür, Südafrika zu präsentieren, als der Trompeter aus Witbank bei Johannesburg. Im Alter von 78 Jahren ist Hugh Masekela nun gestorben, er hatte Krebs.

In jungen Jahren war ihm die Trompete ein Instrument des Widerstands. In Gruppen wie den Merry Makers und den Jazz Epistels reflektierte sich in Masekelas Spiel all der Kummer und der Zorn, den das Leben im Apartheidregime mit sich brachte. 1960 emigrierte er nach England. 1990 kam er, kurz nach Freilassung Nelson Mandelas, zurück und begrüßte das Ende des Regimes mit gleißenden Trompetenklängen.

Hugh Masekelas Karriere hatte mit einem Hollywoodfilm begonnen. Als Kind schmuggelte er sich in ein Kino und sah „Young Man with A Horn“, in dem Kirk Douglas den legendären Jazztrompeter Bix Beiderbecke darstellte. Masekela erinnerte sich später im Gespräch mit der "Presse" schmunzelnd: „Unser englischer Kaplan, Trevor Huddlestone, kümmerte sich gern um Talente, speziell um solche, die keine Furcht vor Autoritäten zeigten. Ständig eckte ich in der Schule an. Er besuchte mich einmal zu Hause und fragte, was ich denn im Leben wirklich wolle. Ich erzählte ihm von diesem Film und sagte: ,Besorgen Sie mir eine Trompete, und ich mache keine Schwierigkeiten mehr.‘ Ich hatte eine Perspektive.“

Mit der Instrumentalnummer "Grazin' in the Grass" erreichte er 1968 die Spitze der US-Charts.





Ein Geschenk von Louis Armstrong

Nachdem Huddlestone aus Südafrika ausgewiesen worden war, half er Masekela aus der Ferne. Bei einer USA-Reise lernte er Louis Armstrong kennen und erzählt ihm vom Talent im fernen Südafrika. Armstrong schickte Masekela eine Trompete: „Seit dieser Stunde nenne ich mich einen professionellen Musiker“, erzählte Masekela.

Später in New York traf er seinen einstigen Gönner. Mit Glanz in den Augen erinnert sich Masekela: „Ich trat auf ihn zu und sagte: ,Ich bin der kleine Bub, dem Sie einst eine Trompete geschickt haben.‘ Er war ein sehr lustiger Mensch, beendete praktisch nie einen Satz, ohne New Orleans zu erwähnen. Das war das Einzige, was ich von ihm kopieren wollte: nie zu vergessen, woher man kommt.“

Zunächst versuchte sich Masekela ganz im Jazzidiom. Doch Freunde von Miles Davis bis Dizzy Gillespie rieten ihm, afrikanische Klänge in seine Musik zu integrieren. Dadurch gewann die Szene ein echtes Original. Masekela arrangierte erst Alben seiner Kindheitsfreundin und späteren Frau Miriam Makeba. 1965 feierte er mit „The Americanization of Ooga-Booga“ den eigenen Durchbruch.

„Wir waren alle Blumenkinder"

Es waren bewegte Zeiten. Masekela engagierte sich in der US-Bürgerrechtsbewegung, kämpfte gegen den Vietnam-Krieg: „Wir waren alle Blumenkinder. Ich schrieb viele sozialkritische Songs. Das war ungewöhnlich. Schwarze schrieben damals sonst nur Liebeslieder.“ Masekela spielte auf Festivals von Monterey bis Newport, war in der Folk-, Rock- und Jazzszene gleich hoch angesehen.

Im Geist der Alternativkultur der Sechzigerjahre gründete er mit Chisa ein eigenes Label, auf dem unter anderem Werke der Crusaders erschienen. Masekela erklärte: „Chisa ist ein altes Zulu-Wort, das „heiß“ bedeutet. Wenn eine Band richtig gut spielte, dann rief die Menge mit hoher Stimme: ,Chisa!‘.“

Wunden heilen, die die Apartheid schlug

In den Achtzigern zog Masekela nach Afrika, wo er einige seiner besten Werke aufnahm. Er erklärte: „Die Art von Erfolg, wie man sie in Amerika hatte, interessierte mich nicht. Statt im Materialismus zu versinken, wollte ich lieber politischer Aktivist bleiben.“ 1990 war der Weg in die alte Heimat frei. Seither hatte sich Masekela bemüht, die Wunden zu heilen, die die Apartheid geschlagen hatte.

Entsprechend trauert Südafrika um ihn. "Das Land hat einen einzigartigen Musiker verloren", erklärte etwa Kulturminister Nathi Mthethwa. Seine zeitlose Musik habe die Herzen der Menschen höherschlagen lassen.

(sam/red.)