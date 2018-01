Dresscode beim Filmpreis: Nur kein Püppchen!

Es dürfte bunt werden auf dem roten Teppich der Berlinale in diesem Jahr. Das versprechen zumindest die Vertreterinnen der Bewegung „Nobody's Doll“. Die 36-jährige Schauspielerin Anna Brüggemann („3 Zimmer/Küche/Bad“) hat die Initiative mit einem Manifest ins Leben gerufen, in dem es etwa heißt: „Die Gleichberechtigung ist auf dem roten Teppich noch nicht angekommen.“ Die meisten Schauspielerinnen würden sich zwar als moderne, unabhängige Frauen sehen, aber bei Festivals, Premieren und Preisverleihungen erst recht ein Frauenbild unterstützen, das an die Fünfzigerjahre erinnere. In dem sie sich in hautengen Kleidern, mit hohen Schuhen und viel Dekolleté zeigen. Oder in großen Roben, die an Prinzessinnen erinnern. Brüggemann und ihre Mitstreiterinnen wollen bei der Berlinale im Februar (15. bis 25.) zeigen, was man alles tragen kann auf dem Red Carpet. „Wir werden übertreiben und untertreiben“, heißt es dazu. Die Parole der Bewegung lautet: „Wir sind Künstlerinnen und keine hübschen Puppen. Nobody's doll.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.01.2018)