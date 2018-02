Die aus Kino und Fernsehen bekannte Schauspielerin Marie Gruber ist tot. Sie starb bereits am vergangenen Donnerstag nach langer schwerer Krankheit im engsten Kreis in Berlin, wie die Deutsche Filmakademie am Sonntag mitteilte. Gruber war langjähriges Mitglied gewesen. Sie wurde 62 Jahre alt.

Bekanntheit erlangte die aus Wuppertal stammende Schauspielerin in ihrer Rolle als Rita Struutz an der Seite von Wolfgang Stumph in "Go Trabi Go" (1991). In "Stubbe - Von Fall zu Fall" war sie dann viele Jahre danach Stubbes Ehefrau Caroline und spielte erneut an der Seite von Wolfgang Stumph.

"Go Trabi Go" aus dem Jahr 1991. Marie Gruber (R) mit Claudia Schmutzler (L) und Wolfgang Stumph.

Zuletzt in "Babylon Berlin"

Vielen Fernsehzuschauern blieb sie auch als Kriminaltechnikerin Rosamunde Weigand im "Polizeiruf 110" aus Halle in Erinnerung. Sie trat auch in Nebenrollen in international bekannten Filmen wie dem Oscar-Gewinner "Das Leben der Anderen" (2006) und "Der Vorleser" (2008) auf. Zuletzt war sie in der TV-Serie "Babylon Berlin" zu sehen. Im November lief außerdem die ARD-Komödie "Schwarzbrot in Thailand" mit Gruber in einer Hauptrolle.

Ein Star sei sie eigentlich nicht, sagte Gruber einmal in einem Interview der "Superillu". "Ich bin Schauspielerin, das reicht mir eigentlich", meinte sie damals. Sie sei nicht so sehr "abendkleidkompatibel". Ihr fehle das "Übereitle", sie wolle sich nicht nur um des Zeigenwillens präsentieren. "Der Preis dafür ist, dass ich für viele eben immer die Mutti mit Kittelschürze in den Rollen bin."

Gruber stand auch auf Theaterbühnen: So spielte sie etwa an der Berliner Volksbühne oder am Dresdner Staatsschauspiel. Ihre Ausbildung machte sie an der Schauspielschule "Ernst Busch" in Berlin. Ein erstes festes Engagement erhielt sie vom späteren legendären Volksbühnen-Intendanten Frank Castorf, damals noch am Theater Anklam.

Der Schauspieler Wolfgang Stumph (72, "Go Trabi Go") trauert um seine verstorbene Kollegin. "Ich bin sehr traurig. Maries Tod hat mich unvorbereitet getroffen", sagte Stumph der "Bild"-Zeitung."'Go Trabi Go' war damals meine erste Kinorolle, und Marie stand mir als alter Hase zur Seite. Ich habe sie als großartige Kollegin, aber auch als eine warmherzige Mutter erlebt", sagte der 72-Jährige. Sie habe ihren Sohn einmal mit zu einem Dreh in Hamburg gebracht. "Die Kinder von Marie Gruber haben eine Mutter verloren, die Bühne eine große Charakterdarstellerin", fuhr er fort.

(APA/dpa)