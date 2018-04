David Schalko: „Eine sehr blutrünstige Wiener Unterwelt“

Die Presse: Wir sitzen in der Aida Neubaugasse, dort, wo sich auch die Protagonisten Ihres neuen Romans, „Schwere Knochen“, treffen. Gehen Sie hier sonst überhaupt herein?



David Schalko: Ich bin sogar recht oft in der Aida; bei mir ums Eck gibt es eine Filiale, die noch dazu meistens leer ist. Ich mag diese Pensionistenstille, und die Sachertorte. Mit Schlag.



Die drei Freunde und Unterweltkriminellen, die hier im rosa Punschkrapfen-Himmel sitzen – das hat was von einer Szene aus einer Schalko-Serie. Wie viel Unterschied liegt zwischen Drehbuchschreiben und Romanschreiben?