Nicolaus Schafhausen verlässt die Kunsthalle Wien vorzeitig als Direktor. Eigentlich war er in dieser Position bis 2022 vorgesehen, jetzt geht Schafhausen schon mit dem 31. März 2019. "Ich habe mich dazu entschlossen aufzuhören, wenn es am schönsten ist", ließ er in einer Mitteilung ausrichten. Er sieht die Wirkungsmächtigkeit von Kunst in Zeiten der "nationalistischen Politik in Österreich" und der momentanen "europäischen Situation" als stark eingeschränkt.

Zur Frage, wie es für ihn weitergehen wird, bleibt Schafhausen vage: Er möchte den Kulturdiskurs auf einer "sehr viel grundsätzlicheren Verhandlungsebene" gestalten, als sie innerhalb einer klassischen Institution machbar ist. Trotzdem freue er sich auf die verbleibenden Monate der Übergangsphase. Das Programm der Kunsthalle Wien ist bis Ende 2019 kuratiert.

(Red./APA)