Meine Lieblinge: Rapper Nazar empfiehlt Filmklassiker und Sushi mit Mayonnaise

Nazar verrät seine Lieblingsfilme, welches Restaurant regelmäßig seine Diätpläne durcheinander wirft und welcher heimische Künstler ihn mit seinen Bildern besonders beeindruckt. Und neuerdings greift der Rapper sogar selbst zum Pinsel.

Film: Verliebt in Monica Bellucci

Ich bin ein absoluter Filmfreak, bei mir zuhause stapeln sich fast 6.000 DVDs. Einer meiner Lieblingsfilme ist „Irreversible" von Gaspar Noé. Wenn man in Monica Bellucci verliebt ist, sollte man sich den Film aber nicht ansehen. Andere gute Klassiker sind der mit vier Oscars ausgezeichnete Film „No Country for old men“ und das Krimi-Drama “Casino”. Netflix ist dagegen nichts für mich. Marvel-Filme finde ich uninteressant. Auch Christopher Nolans „Dunkirk“ hat mich sehr enttäuscht.

Kunst: Helnwein am Ringturm

Der Künstler Gottfried Helnwein ist für mich einer der besten im Land, an ihn kommt keiner so schnell heran. Gerade erst hat er für ein Kunstprojekt den Wiener Ringturm verhüllt. Als Kind verstand ich bildende Kunst oft nicht, mittlerweile interessiere ich mich sehr dafür. Was kaum jemand weiß: Seit zwei Jahren male ich auch selbst - im Atelier eines befreundeten Kunstsammlers. Ich bin noch nicht zufrieden mit meinen Bildern. Aber wer weiß, vielleicht mache ich bald selbst eine Ausstellung. Gottfried Helnwein setzt ein Zeichen gegen den Krieg. – (c) Wiener Städtische Versicherungsverein/Gottfried Helnwein

Esskultur: Sushi mit Mayonnaise

Ich bin sicher kein Gourmet, ich habe 14 Jahre lang mindestens zwei Mal am Tag bei McDonalds gegessen. Mittlerweile habe ich das wieder in den Griff bekommen. Ich gehe selten auswärts essen. Wenn ich mal gezielt in ein Restaurant gehe, dann ins „Dots“. In dem Sushi-Restaurant in der Mariahilfer Straße haben sie eine gute Küche und ein noch viel besseres Ambiente. Auf der Karte gibt es Maki mit Avocado, Lachs und selbstgemachter Mayonnaise. Das bringt regelmäßig meine Diätpläne durcheinander. Das Restaurant "Dots" in der Mariahilfer Straße serviert experimentelles Sushi. – (c) Stanislav Jenis