Tipp des Tages: Die letzten Tage eines ehemaligen Wunderkinds

Nur noch eine gute Woche läuft in der Orangerie im Unteren Belvedere eine Ausstellung, die sehr berührt und nachdenklich macht: Der heute nahezu unbekannte Klemens Brosch galt in der Zeit von Klimt und Schiele, also im Wien um 1900, wo der junge Linzer an der Akademie studierte, als Wunderkind. Er war ein genialer Zeichner, gewann alle Akademiepreise, stellte aus. Doch dann meldete er sich freiwillig 1914 zum Militär. Doch dieser sensible Augenmensch verkraftete den Krieg nicht, Lunge, Herz waren zu schwach, er litt an Ohnmachtsanfällen, wurde schließlich befreit – und kehrte als Morphinist wieder an die Wiener Akademie zurück. Es folgte eine rasante Abwärtsspirale, die man in dieser ersten großen Einzelausstellung in Wien seit über 30 Jahren mitverfolgen kann, bis zu den Fantasy-Bildern, die er im Drogenrausch malte, die wie aus Star Wars oder Jurassic Park wirken (nur, dass sie aus den 1920er Jahren stammen). 1926 nahm Brosch sich das Leben – er legte sich im blauen Skianzug auf den Friedhof am Linzer Pöstlingberg und chloroformierte sich mit einer Gasmaske zu Tode.

