Historische Pasta, schnarchende Löwen: Mit Podcasts durch den Tag

Eigentlich hat man den Gehörgang ja schon zu lange vernachlässigt. Man sieht fern, liest Bücher und starrt auf Bildschirme - das Auge ist ausgelastet, höchste Zeit, das Ohr wiederzuentdecken. Seit knapp zehn Jahren bietet das Internet eine wunderbare Möglichkeit dazu: Podcasts.



Mit wenigen Klicks abonniert man die Hörspiele aufs Smartphone. Wer möchte, lauscht konzentriert, aber alternativ kann man sich auch wunderbar berieseln lassen: beim U-Bahn Fahren, Kochen oder Einschlafen. Wer wohlüberlegt den Play-Button drückt, kommt gleich leichter durch einen langen Tag. Empfehlenswerte Podcasts und wann sie am besten zur Geltung kommen:

Nachrichten zum Frühstück

Wer keine Zeit hat, gemütlich die Morgenzeitung durchzublättern, dem sei mit dem Podcast „Was jetzt?“ von "Zeit Online" geholfen. In zehn Minuten geben Redakteure der Zeitung werktäglich einen angenehm unaufgeregten Überblick, was sich über Nacht auf der Welt getan hat. Österreichischen News-Podcast gibt es abseits der klassischen Radiostationen bisher noch keinen. Im „FALTER Radio“ mit Raimund Löw kann man aber trotzdem hören, was Österreich gerade bewegt - das passt zum Marmeladenbrot. Wer noch Motivation für den Tag braucht, hört der Bloggerin Dariadaria zu, wenn sie in "A Mindful Mess" über Meditation, Selbstliebe und ihre Methoden die Welt zu verbessern spricht. Bei so viel positiver Energie kann einem der Grant vor der Haustüre so schnell nichts anhaben.

Der tägliche U-Bahn-Blues

Wer nach dem ersten Kaffee noch nicht ganz wach ist, freut sich über den Podcast "Erklär mir die Welt". Während die U-Bahn sanft Richtung Alltag schaukelt, hört man zu, wie Experten dem Standard-Journalisten Andreas Sator Themen wie die Datenschutzverordnung oder das muslimische Kopftuch erklären - ganz ohne Fremdwörter oder Fachjargon. Und wenn man einmal tagsüber nichts zu lachen hatte, ist es dann spätestens am Heimweg soweit. In "Fest & Flauschig" sprechen Jan Böhmermann und Olli Schulz über - nun ja, eigentlich fast alles. Einziger Nachteil: Lautes Lachen in der U-Bahn kann den Sitznachbarn irritieren.

Man nehme: Eine Brise Podcast

In einer halben Stunde kann man eine deftige Kartoffelsuppe zubereiten. Ungefähr so lange sprechen auch die Comedians Molly Wizenberg und Matthew Amster-Burton in "Spilled Milk" über alles rund ums Thema Essen. Man kann sich getrost auf das Zwiebel schneiden und Suppe abschmecken konzentrieren – die beiden Comedians unterhalten ganz nebenbei. Wer sich etwas ernsthafter mit dem Thema Esskultur auseinandersetzen möchte: In "A Taste of the Past" spricht die Historikerin Linda Pelaccio über die Küche im antiken Rom und die Geschichte der Pasta.

Laufschuhe an, Kopfhörer rein

Motivation, um am Abend eine Joggingrunde zu drehen, findet man wenn überhaupt mit einem richtig guten Podcast. Natürlich kann man sich jetzt eine Folge "Story Running" der App "Runtastic" anhören, in der man selbst als Kilometer schindende Hauptfigur der Geschichte von Wölfen gejagt wird oder aus einem Hochsicherheitsgefängnis ausbrechen muss. Man kann sich aber auch ganz einfach von der Tatsache ablenken, dass man sich gerade sportlich betätigt: Das vergisst man mit dem Podcast "Durch die Gegend", in dem Persönlichkeiten wie Juli Zeh und Margarete Stokowski bei einem Spaziergang aus ihrem Leben erzählen, nämlich sehr schnell.

True-Crime-Podcasts statt TV-Krimi

Wieder zuhause könnte man den Fernseher einschalten. Die Wiederholung des "Tatort" schauen, oder zumindest noch eine Folge "How to get Away with Murder". Aber warum nicht einmal die Augen schließen, sich zurücklehnen und statt dem TV-Krimi einem spannenden Podcast lauschen? Der US-Podcast "Serial" wurde zu einem der erfolgreichsten Hörspielen überhaupt, indem er den realen Mordfall an einer Schülerin aus dem Jahr 1999 und die Verurteilung ihres Mitschülers aufrollt. Auch "Zeit Online" widmet den schlicht betitelten Podcast "Verbrechen" aufsehenerregenden Kriminalfällen und stellt Fragen wie: Auf welche Weise kommt ein Kommissar an ein Geständnis? Und warum lügen Zeugen?

Schnarchende Löwen zum Einschlafen

Nur Hartgesottene können nun nahtlos in den Schlaf gleiten, die anderen brauchen noch etwas Harmloses zum Einschlafen. Was gibt es Schöneres, als Tieren beim Schlafen zuzuhören? Das fragt die Tierfilmerin Rosie Koch, die für ihren Audible-Podcast "Träumende Tiere" Buckelwale, Igel und Hunde beim Schlafen aufnimmt. Und tatsächlich: Wer hätte schon geahnt, wie schnell einem beim sanften Schnarchen eines Löwens selbst die Augen zufallen.