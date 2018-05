Tipp des Tages: Frauen mit Bärten und galoppierende Kokosnüsse

Da gibt es die aufgebrachte Dorfmeute, die eine Hexe gefunden haben will und sich durch haarsträubende Deduktion („Was schwimmt noch im Wasser?“) dazu hinleiten lässt, die arme Frau mit einer Ente auf die Waage zu setzen. Da gibt es die Philosophen beim Fußballmatch, die, ohne den Ball auch nur zu beachten, diskutierend herumschreiten und sich höchstens mit beleidigenden Theorien gelbe Karten einholen – bis Archimedes „Heureka!“ ruft und schießt. Den Mann, der beim „Ministerium für alberne Gangarten“ um eine Förderung für seinen neuen Gang ansucht. Die Frauen, die sich auf dem Weg zur täglichen Steinigung in Judäa beim Schwarzmarktverkäufer am Wegesrand Bärte kaufen, um auch Steine werfen zu dürfen.

Und natürlich die Ritter, die im Jahr 932 mit klappernden Kokosnüssen statt Pferden durch die Lande reiten und dabei erörtern, dass diese tropische Frucht ja noch gar nicht importiert sein dürfte: Die herrlich schwarzhumorigen, hintersinnig-klamaukigen Geschichten und Figuren der britischen Komikerkönige Monty Python persiflieren trefflichst die Absurditäten der (vergangenen und heutigen) Gesellschaft – und unterhalten auch beim wiederholten Schauen.

Da trifft es sich gut, dass Netflix vor Kurzem die beiden Filmklassiker „Die Ritter der Kokosnuss“ und „Das Leben des Brian“ sowie die Sketch-Sammlung „Monty Python’s Flying Circus“ ins Programm genommen hat. "Monty Python's Der Sinn des Lebens" ist zudem im Angebot von Amazon Prime verfügbar.

(kanu)