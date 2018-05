Tipp des Tages: Der Dealer hält alles zusammen

Das muslimische Mädchen, das sich heimlich auf dem Dach mit ihrer Freundin trifft. Die neugierige Blondine, die mit zwei feschen Kerlen die Nacht verbringt – und erst zu Mittag des nächsten Tages laden die drei ihre Handys auf und erfahren, was die Stadt in der Nacht erschüttert hat. Die Eltern, die ihre in New York studierende Tochter besuchen – in einem noch nicht gentrifizierten Viertel, gruselige Airbnb-Erfahrung inklusive. Sie alle eint: Der gleiche Drogen-Dealer. Er fuhr schon in der ersten Staffel mit Rucksack und Rennrad durch die Straßen New Yorks und tut es jetzt wieder, und wir werfen einen Blick in Hinterzimmer, Friseursalons, Hotelfoyers, coole und uncoole Ecken.

"High Maintenance" – als Webserie entwickelt von Katja Blichfeld und Ben Sinclair, der auch den Drogendealer gibt – wird von HBO produziert und hierzulande von Sky gezeigt.

Für alle, die an New York ihr Herz verloren haben und für Fans von Episoden-Serien und Kurzgeschichten. Weil manchmal die Details wichtiger sind als die große Story.

(best)