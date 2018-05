Meine Lieblinge: Mario Schlembach empfiehlt Kunst und Mamas Mehlspeisen

Mario Schlembach erzählt von einem Film, der im Kindesalter seine Faszination für Haie weckte, von Skulpturen aus seinem Heimatdorf und den legendären Mehlspeisen seiner Mutter.

Film: Konzepte von Unendlichkeit

Ein Film, der mich schon früh beeindruckt hat, war "Der weiße Hai", nämlich als ich ihn mit sieben Jahren – 1992 – auf einem alten 2000er Videorecorder gesehen habe, jubelte, als das Monster endlich explodierte und danach die Videokassette umdrehte und entdecken musste, dass die andere Seite mit "Der weiße Hai II" bespielt war. Dieses Erlebnis hat mein Konzept von Unendlichkeit bis heute geprägt und meine anhaltende Faszination für Haie geweckt. Das Pensionsziel Haiforscher lebt noch. Am Freitag kann man den Film übrigens im Spätprogramm auf RTL II sehen.

Kunst: Skulpturen in Sommerein

Allgemein hege ich große Begeisterung für Werkschauen von Künstlerinnen und Künstlern an speziellen Orten. Die prägendsten Erfahrungen waren dabei für mich in unmittelbarer Umgebung meines Heimatdorfes Sommerein. Der Architekt Friedrich Kurrent hat dort für die bildende Künstlerin Maria Biljan-Bilger eine wunderbare Ausstellungshalle geschaffen, in der ihr Werk im vollen Glanz zur Geltung kommt. An diesem Ort ist es so, als wäre die Kunst aus der Natur erwachsen. Nur wenige Kilometer weiter befindet sich der Skulpturenpark von Wander Bertoni, den ich auch sehr ans Herz legen möchte. Danach kann man sich in den Neusiedlersee stürzen – wenn man das nicht ohnehin schon vorhatte. – (c) Wander Bertoni

Esskultur: Familienrezept

Wenn man schon in der Gegend ist, dann kann ich sehr das Wirtshaus meines Onkels „Gasthof Schlembach“ in Sommerein empfehlen. Wegen der Eröffnung des Lokals ist vor 32 Jahren meine Taufe verschoben worden und ich bin mehr oder weniger vor und hinter der Theke aufgewachsen. Das Schnitzel und die wechselnden Spezialitäten sind ganz wunderbar. Und ein Insidertipp: Mamas Mehlspeisen - Schnitten in allen Variationen – sind eine wahre Legende im Dorf.