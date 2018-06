Tipp des Tages: Das langsame Verschwinden des Zoran Mušič

Tieftraurig ist die Ausstellung „Poesie der Stille“ im Leopold Museum, die berührende Bilder von Zoran Mušič zeigt. Ein hier viel zu unbekannter slowenisch-italienischer Maler (1909-2005), der sich in zwei berühmten Zyklen mit seinen KZ-Erlebnissen beschäftigte. Und dann in wundervollen, extrem traurigen großformatigen Selbstporträts mit dem eigenen Verschwinden, mit dem Altern. 1944 wird Mušič wegen Kontakten zum antideutschen Widerstand verhaftet, er weigert sich zu kollaborieren und wird nach Dachau verschickt. Dort zeichnet er heimlich weiter - mit Kohle, Kreide, Tinte. Sein Talent bleibt nicht unbemerkt, auf SS-Befehl zeichnete er Ansichtskarten. Wochenlang nach der Befreiung aber nur noch Leichen, Leichen, Leichen. Dann musste Mušič verdrängen. In den Jahren nach 1945 entstanden die heitersten Bilder seines Lebens. Für seine naiven Pferdebilder wurde er schließlich bekannt.

Dass man Mušič in Wien zu wenig kennt, mag den geringen Anknüpfungspunkten geschuldet sein, die Mušič hierher hatte. Die Ausstellungen sind spärlich, die letzten liegen über 20 Jahre zurück. Das Leopold Museum zeigt aktuell noch bis Anfang August seine Werke - täglich von 10 bis 18 Uhr, am Donnerstag bis 21 Uhr.

(sp)