Tipp des Tages: Familienessen mit Schuss

Das Haifischfleisch ist roh, die Muscheln noch verschlossen - trotzdem stochert Familie Meyerowitz höflich in der Suppe. In der Tragikomödie "The Meyerowitz Stories“ hat der Bildhauer und Kunstprofessor Harold Meyerowitz (Dustin Hoffman) seine erwachsenen Kinder und die gerade volljährig gewordene Enkeltochter zum Familienessen versammelt. An der kulinarischen Misere ist die beschwipste Stiefmutter in Batik-Weste (Emma Thompson) Schuld, an der gedrückten Stimmung am Tisch der narzisstische Vater. Nur der jüngste Sohn, ein erfolgreicher Finanzberater, kann seinen Ansprüchen einigermaßen gerecht werden. Danny (Adam Sandler), der älteste, hingegen ist arbeitlos, frisch getrennt und zieht demnächst ins väterliche Haus ein.

Indie-Regisseur Noah Baumbach, dem schon mit „Frances Ha“ ein angenehm verlangsamter Film gelungen ist, setzt auf harte Schnitte, wenn der jähzornige Danny plötzlich ganz weich wird, als seine Tochter die Koffer fürs College packt.

Neben den gewohnten Blockbustern verirrt sich gelegentlich auch der eine oder andere Film auf Netflix, der bewusst auf Langsamkeit setzt. Schön, dass auch „The Meyerowitz Stories“ einer davon ist.

(ewa)