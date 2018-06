Tipp des Tages: Ein Heidenspaß mit faulem Zauber

Diese Hexen muss man gesehen haben: Zwei Männer als Dragqueens und eine Frau im bunten Fummel eröffnen „Macbeth. Reine Charaktersache“ am Theater an der Gumpendorfer Straße. Da werden flott die Jahresplaner gezückt, die nächste Nacht zum Unheil stiften muss wohl geplant sein. Im Original von William Shakespeare sind die drei Seherinnen als weise Frauen, als Kreaturen der Unterwelt oder eben als Hexen beschrieben. Am TAG geben sich drei magischen Wesen lieber tuntig, affektiert und stutenbissig. Und der faule Zauber beginnt erst richtig, wenn Georg Schubert von der Dragqueen zu König Duncan, einem Auftragskiller und schließlich zu Macduff wird, der am Ende Macbeth schlachtet. Die zweite Dragqueen, Raphael Nicholas, ist schon im nächsten Moment als Soldat, Mörder oder Clown kaum wiederzuerkennen. Und Lisa Schrammel wechselt mühelos von der Hexe zu Opfern wie Thronerbe Malcolm, zu Mördern, Zofen, und Clowns.

Im Februar feierte die Inszenierung ihre Uraufführung. Der Heidenspaß im TAG ist noch am 6. und 9. Juni, jeweils um 20.00 Uhr, zu sehen.

(norb/ewa)