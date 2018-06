Meine Lieblinge: "Wiener Blond" empfehlen Lyrik und Blues-Musik

Mit dem Debütalbum "Der letzte Kaiser" wurde das heimische Musikduo "Wiener Blond" bekannt. Gemeinsam singen sie seit rund vier Jahren Wienerlieder. "Rotzfrech wie das Schulkind und nostalgisch wie der Großonkel" - so beschreiben sie ihre Musik auf ihrer Homepage. Am 22. Juni kann man Sebastian Radon und Verena Doublier am Donauinselfest zuhören.