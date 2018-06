"Top Gun 2": Val Kilmer und Tom Cruise wieder gemeinsam im Anflug

1986 spielten Tom Cruise und Val Kilmer in "Top Gun" erbitterte Konkurrenten, die später zu Freunden wurden. Für die geplante Fortsetzung sind beide US-Schauspieler wieder an Bord - das berichteten Branchenblätter am Mittwoch. Val Kilmer soll demnach in die Rolle des aufmüpfigen Piloten Tom "Iceman" Kazansky zurückkehren.

Kilmer war zuletzt in dem Thriller "Schneemann" (2017) zu sehen. Im vorigen Dezember sprach der frühere "Batman"-Darsteller mit dem "Hollywood Reporter" über eine Krebserkrankung. Demnach hat Kilmer einen zweijährigen Kampf gegen Kehlkopfkrebs hinter sich, bei dem er sich auch einer Chemotherapie unterziehen musste.

Bereits 2017, als der Dreh einer "Top Gun"-Fortsetzung bekannt wurde, verkündete Val Kilmer mitsamt Selfie auf Twitter: "Freunde haben mir erzählt, dass es offiziell ist - Top Gun 2 wurde heute angekündigt. Ich bin bereit, Tom". Und er versprach außerdem: "Ich habe es immer noch drauf!"

friends said it's official - #TOPGUN2 was announced today. I'm ready Tom- still got my top gun plaque! Still got the moves! Still got it! pic.twitter.com/2fLO1uJhRU