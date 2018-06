Pariser Bistrot soll Weltkulturerbe werden

Sie gelten als nostalgische Treffpunkte für Künstler und Literaten und prägen das Pariser Stadtbild an jeder Straßenecke: Die für Frankreichs Hauptstadt typischen Bistrots sollen nun Teil des Unesco-Weltkulturerbes werden.

Eine Gruppe französischer Gastronomen und bekannter Schauspieler - darunter Pierre Arditi ("Der Graf von Monte Christo") und Yolande Moreau ("Die fabelhafte Welt der Amélie") - teilte am Montag mit, bei der UN-Organisation um die Aufnahme des Lokals in das Weltkulturerbe zu werben. Die "bistrots parigots" und ihre Terrassen seien "familiäre Orte und stehen für eine echte Volkskultur", heißt es in dem Antrag, der dem französischen Kulturministerium übergeben werden soll. Die drastisch steigenden Immobilienpreise würden der Bistrot-Kultur in der Hauptstadt immer mehr zusetzen und lokale Eigentümer vertreiben.

Gegenbewegung zum Terror-Trauma

Die Unterstützer hoffen, dass die charakteristischen Bistrots in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen werden. Bereits im Jänner hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gefordert, das französische Baguette auf diese Liste zu setzen.

Die Künstlergruppe verweist in ihrem Antrag auch auf die Anschläge vom November 2015 mit 130 Toten, bei denen Islamisten auf zahlreichen Terrassen vor beliebten Bistrots ein Blutbad anrichteten. "Danach sind die Pariser auf die Terrassen geströmt und haben sie zum Symbol für Lebensart, Braukunst und Freiheit gemacht", heißt es in dem Antrag.

Pendant zum Wiener Kaffeehaus

Typisch für das Pariser Bistrot ist sein reduziertes Dekor. Oft sind die Lokale einfach möbliert. Das Angebot an Speisen ist überschaubar, man trinkt Wein, Bier und Kaffee. Im Gegensatz zu Österreich hat sich der Begriff "Bistro" (ohne -t) in Deutschland weit verbreitet. Die Grenzen zum Wiener Kaffeehaus, zum Restaurant oder zum "Beisl" (frz.: "Brasserie") sind fließend.

Einen großen Aufschwung erlebte der Lokaltypus in den 1950er Jahren: Innerhalb weniger Jahre eröffneten in Frankreich etwa 200.000 solcher Lokale. Seither schrumpft die Zahl allerdings. Die Wirtschaftskrise beförderte den Rückgang in den 2000er Jahren noch zusätzlich. 2012 existierten nur noch rund 30.000 Bistrots im Land.

Die Herkunft des Wortes ist nicht gänzlich geklärt. Der Begriff soll sich vom russischen Wort bystro ("schnell") entwickelt haben: Zu Beginn des 19. Jahrhunderts - infolge der Befreiungskriege gegen Napoléon - war Paris von Russland besetzt. Russische Soldaten sollen in den Gaststätten mit dem Ausruf "Bystro, bystro!" ihrem Wunsch nach möglichst schneller Bedienung lautstark Ausdruck verliehen haben.

(juwe/Ag.)