Tipp des Tages: Französischer Chanson-Pop für heiße Sommerabende

Hitziger Großstadtbeton, überfüllte Verkehrsmittel und feucht-heiße Nächte in Wien könnem einem schon mal die Laune trüben. Wer sich nach einer kurzen Pause und einer kleinen Dosis "savoir-vivre" sehnt, dem sei diese Band ans Herz gelegt: Boulevard des aires. Während unter den Latin-Lovers und der Tropical-House-Fraktion der Kampf um den nächsten Sommerhit längst begonnen hat, bezaubert das Electropop Septett rund um das Brüderpaar Jean-Noël und Florent Dasque mit mediterranen Gitarrenriffs, sanften Beats und Gesang, leicht und süß wie ein französisches Baiser.



Die Band, die sich 2004 als Schülerband in Tarbes am Fuße der Pyrenäen gründete, serviert flauschige Electro-Pop-Chansons. Die leichtfüßigen Rhythmen in "Je me dis que toi aussi" ("Ich rede mir ein, du auch") wirken wie ein kleiner Wattebausch in der Masse aktueller Konserven-Popsongs. Und das Beste: Die Beats sind dabei durchaus tanzbar. Dem Glas Bordeaux am Balkon steht damit nichts mehr im Weg.