Tipp des Tages: John Cleese und seine Anfänge

Als Mitglied der Komikergruppe "Monty Python" erlangte er in den 1970er Jahren internationale Bekanntheit, mit seinem Programm "Last time to see me before I die" nimmt er erst mal Abschied: Der britische Schauspieler und Komiker John Cleese gastiert am Mittwoch und Donnerstag in der ausverkauften Wiener Stadthalle. Dort geht es zurück zu den Anfängen des "Flying Circus" - jener Serie, die die Gruppe international bekannt machte.

Wer keine Karten hat, kann sich zumindest an seinen alten Blödeleien erfreuen: Mit Sketches wie "Ministry of Silly Walks" oder dem Film "Das Leben des Brian". Der übrigens auch auf Netflix zu sehen ist.