US-Rapper Dr. Dre dreht Film über Marvin Gaye

Der bekannte US-Rapper und Produzent Dr. Dre will einen Film über den Soulsänger Marvin Gaye drehen. Nach Informationen des Online-Portals "Variety" soll die Familie des berühmten Motown-Sängers, der 1984 von seinem Vater im Streit erschossen wurde, dem Biopic bereits zugestimmt haben.

Davor waren bereits andere US-Stars an der Verfilmung von Gayes Leben gescheitert: Widerstand aus Gayes Familie hatte schon "Sopranos"-Star James Gandolfini und Popstar Lenny Kravitz daran gehindert, Gayes Leben filmisch zu verarbeiten. 2016 hatte US-Schauspieler Jamie Foxx zwar die Erlaubnis für eine Serie erhalten, das Projekt kam seither jedoch nicht über das Anfangsstadium hinaus.

"Prince of Soul" und Grammypreisträger

Der aus Washington stammende Gaye war als "Prince of Soul" in den 1960er-Jahren bekannt geworden und bei Motown unter Vertrag genommen. Er sang Hit-Singles wie "I Heard it Through the Grapevine" und "Ain't No Mountain High Enough". Als Reaktion auf Vietnamkrieg, Korruption und Umweltzerstörung veröffentlichte er 1971 den Song "What's Going On". Für "Sexual Healing" gewann er 1983 zwei Grammys.

Es gab jedoch auch düstere Seiten in seinem Leben: Jahrelang kämpfte Gaye mit Drogen- und Alkoholprobleme. Nach einer schwierigen Amerikatournee zog der von Depressionen gezeichnet Gaye 1983 zurück in das elterliche Haus. Wegen den Streitigkeiten mit seinem Vater drohte er wiederholt damit, sich umzubringen. Am 1. April 1984, einen Tag vor seinem 45. Geburtstag, wurde Gaye von seinem Vater schließlich im Streit erschossen. Die Tatwaffe hatte Gaye seinem Vater zu Weihnachten geschenkt. Dieser wurde dafür wegen Totschlags zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Dr. Dre hat sich neben seiner Karriere als Rapper mehrfach als Schauspieler und Produzent versucht. Das Biopic über Gaye wäre nicht die erste Verfilmung, die er verantwortet: Mit "Straight Outta Compton", feierte Dr. Dre zusammen mit Produzent und Rap-Kollege Ice Cube als produzent große Erfolge. Der Film, der den Aufstieg ihrer Hip-Hop-Gruppe N.W.A nacherzählt, wurde 2016 für einen Drehbuch-Oscar nominiert.

(APA/juwe)