Kultregisseur Harald Sicheritz wird 60

Nach Quote und Einspielergebnis ist er der erfolgreichste heimische Regisseur der vergangenen Jahrzehnte: Harald Sicheritz. Seine Komödien "Hinterholz 8" und "Poppitz" führen die Liste der meistbesuchten heimischen Kinofilme an, "Vorstadtweiber" oder "Kaisermühlen Blues" sind Serienhits. Am 25. Juni wird der Quotengarant 60.

1958 in Stockholm geboren, wuchs er im Wiener Arbeiterbezirk Favoriten auf. In seinen Filmen sollte er später seiner Herkunft deutlich Ausdruck verleihen. Sicheritz porträtierte regelmäßig die soziale Unterschicht, den Wutbürger und Misanthropen und sparte dabei nie mit Gesellschaftskritik.

Nach dem Studium der Publizistik und Politikwissenschaft promovierte er 1983 zum Thema "Wie unterhält das Fernsehen?". Seine ersten Erfolge feierte der junge Sicheritz aber nicht hinter der Kamera, sondern auf der Bühne. Als Bassist und Songwriter von "Wiener Wunder" war er in den 1980er Jahren für deren Top 10-Hit "Loretta" mitverantwortlich. Parallel dazu arbeitete er beim ORF-Jugendmagazin "Ohne Maulkorb" mit.

Wegbereiter des österreichischen Kabarettfilms

Die wirkliche Berufung sollte Sicheritz im Regiesessel finden, den er 1993 mit seinem Spielfilmdebüt "Muttertag" eindrucksvoll einnahm: Bis heute Kult, bereitete er dem österreichischen Kabarettfilm den Weg. Alfred Dorfer, Andrea Händler oder Reinhard Nowak verhalf der Film zum Durchbruch, mit Roland Düringer sollte Sicheritz später eine besonders enge künstlerische Beziehung verbinden.

Die beiden arbeiteten in weiterer Folge mehrmals erfolgreich zusammen: "Hinterholz 8" (1998) und "Poppitz" (2002) belegen Platz 1 und 3 der erfolgreichsten österreichischen Spielfilme der vergangenen 35 Jahre. Und auch bei der Verfilmung von Sicheritz' kultiger Trash-Sitcom "MA 2412 - Die Staatsdiener" (2003) war Düringer als Co-Autor und Hauptdarsteller beteiligt.

Auch im TV ein Kassenschlager

Auch abseits der Kinokassen traf der Wiener den Geschmack des Publikums: Legendäre TV-Klassiker wie "MA 2412", "Kaisermühlen Blues", "Vier Frauen und ein Todesfall" oder "Vorstadtweiber" sind nur einige Beispiele. Eines seiner aktuellen Projekte, die Verfilmung der Max-Broll-Krimis von Erfolgsautor Bernhard Aichner, wird ebenfalls im TV zu sehen sein.

Sicheritz, der Knochenkrebs und einen schweren Autounfall überlebt hat, ist Mitbegründer der Akademie des Österreichischen Films, in deren Vorstand er bis heute sitzt. Obwohl vom Feuilleton nicht immer mit Lob überschüttet, gab es in der Politik davon umso mehr: 2013 verlieh man ihm das Goldene Verdienstzeichen des Landes Wien, 2016 das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst.

Der ORF widmet sich seinem verlässlichsten Hitlieferanten im Rahmen eines Best-ofs. Am Samstag (23. Juni) zeigt der ORF die Spielfilme "Freispiel" und "MA 2412 - Die Staatsdiener" auf ORF eins, Tags darauf folgt in ORF 2 die "Tatort"-Folge "Ausgelöscht", "Thema" porträtiert den Jubilar am 25. Juni. Mit dem Triplet "Freispiel", "Fink fährt ab" und "Wanted" endet die Sicheritz-Hommage am 1. Juli auf ORF III.

(APA/juwe)