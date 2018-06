Starkünstler Anish Kapoor verklagt NRA

Der britische Star-Künstler Anish Kapoor verklagt die US-Waffenlobby NRA: Diese hatte seine berühmte Skulptur "Cloud Gate" in Chicago für einen Werbespot verwendet. Der 64-Jährige sei "schockiert und entsetzt" gewesen, als er seine Arbeit in dem bereits ein Jahr alten Video entdeckte, heißt es in der Klageschrift. Die NRA habe seine Skulptur - trotz mehrfacher Aufforderung - nicht aus dem Clip entfernt.

Inhalt des Clips sind Proteste gegen die NRA: Aufnahmen von Demonstrationen, brennenden Autos und schwer bewaffneten Polizisten erwecken den Eindruck gewaltsamer Ausschreitungen im Land. "Der einzige Weg, unser Land und unsere Freiheit zu retten, ist der Kampf gegen diese Gewalt aus Lügen mit einer geballten Faust der Wahrheit", sagt die Sprecherin in dem einminütigen Video. Darin sind auch die Disney Concert Hall in Los Angeles von Architekt Frank Gehry und Renzo Pianos Gebäude der "New York Times" zu sehen.

Von der Queen zum Ritter geschlagen

Die NRA verstoße mit dem Video gegen Urheberrecht und zeige dieses weiterhin, obwohl es Kapoor "extrem belastet", heißt es in der Klage. Er fordert 150.000 Dollar (130.000 Euro) Schadenersatz pro Urheberrechtsverletzung. Die Zahl der Verstöße soll von einem Richter festgelegt werden.

Die 110 Tonnen schwere, rostfreie Stahlkonstruktion "Cloud Gate" befindet sich im Millennium Park in Chicagos Innenstadt. Wegen ihrer bohnenähnlichen Form wird sie auch "The Bean" genannt. Seit ihrer Enthüllung im Jahr 2006 ist sie ein Wahrzeichen der Metropole. Die Skulpturen des im indischen Mumbai geborene Kapoors schmücken auch andere bekannte Orte: Ein von ihm geschaffener Altarstein befindet sich in der Unterkirche der Dresdner Frauenkirche, 2003 errichtete er für eine Ausstellung im Kunsthaus Bregenz eine 20 Tonnen schwere rote Skulptur aus Vaseline und Wachs. Für die Olympischen Spiele 2012 errichtete er den 115 Meter hohen "ArcelorMittal Orbit". Kappor hat den Turner Prize gewonnen und wurde von der britischen Queen zum Ritter geschlagen.

