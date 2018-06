Tipp des Tages: Des Teufels Texte von Bernhard Aichner

"Sympathy for the Devil" proklamierten im Revolutionsjahr 1968 die Rolling Stones. Im Schatten des Stiftes Melk nehmen sich heuer auch die Sommerspiele in der Regie von Intendant Alexander Hauer des Satans an: Für "Luzifer" hat Krimi-Autor Bernhard Aichner den Text geschrieben. Kajetan Dick spielt den Teufel, Helmut Bohatsch den Herrgott.

Aichner verkaufte 400.000 Bücher seiner "Totenfrau-Trilogie", mit Tod und Teufel kennt er sich aus. Der erfolgreiche Autor zeigt mit seinen beiden "Melker Protagonisten", wie absurd, humorvoll und gnadenlos unsere Welt war, ist und vielleicht sein könnte. "Ein Abend voller Überraschungen, Erkenntnisse und Wunder" wird versprochen. Des Teufels ist für manche auch die Familie.

Heute Abend um 20:15 Uhr zu sehen in der Wachauarena in Melk.

