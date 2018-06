Tipp des Tages: Interpol bringen zu Ende, was sie begonnen haben

Vergangenen Sommer verhagelte ein Gewitter die Stimmung: Die New Yorker Band Interpol gastierte bereits vergangenen August in der Wiener Arena, das Konzert musste jedoch kurz nach Beginn aus Sicherheitsgründen abgesagt werden. Heute soll die Neuauflage klappen: "We are coming to finish what we started. Love and umbrellas, Interpol" schrieb die Band auf ihrer Facebook-Seite.

Anlass für das Konzert war das 15-jährige Jubiläum ihres Debütalbums "Turn On the Bright Lights", heuer ist es das neue Album "Marauder", das sie für August angekündigt haben. Die Schwermut, die Interpol seit 1997 elegant zelebrieren, wird die Fans auch heute Abend begleiten. Ob Regen oder Sonnenschein, düstere Romantik hat bei den Jungs aus New York immer Saison. Und eint jene, die diese Musik schon im britischen Post-Punk und Wave-Pop der Achtziger miterlebten mit den Millennials von heute, die sie erst entdecken. Melancholie ist immerhin keine Frage des Alters.

Für das Konzert sind noch Tickets erhältlich. Heute um 18:30 in der Wiener Arena (Open Air).

(tk/juwe)